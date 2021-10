Královéhradecký střelec Pavlík: Jágr už není rychlík, ale platný je

"Už to není největší rychlík, ale ostatním klukům vytvoří šance. Je to hodně platný hráč," ocenil Pavlík devětačtyřicetiletou legendu českého hokeje. Jágr se prosadil už pošesté v sezoně.

Především Pavlíkovou zásluhou nakonec bral favorit dva body. Kladno vedlo, Hradec sice otočil skóre, ale ve třetí třetině se hosté opět dostali do vedení 3:2. "V první třetině jsme si moc nepomohli přesilovkami," uznal Pavlík. "Z toho plynulo, že to bylo opticky vyrovnané," vykládal.

On sám vyrovnal ve druhé třetině. Svým prvním dnešním zásahem vyrovnal na 1:1. "Byl to zápas nahoru dolů, jsme rádi za to, jak to dopadlo," pochvaloval si Pavlík.

Filip Pavlík z Hradce Králové se raduje z gólu.

David Taneček, ČTK

On sám k tomu výrazně přispěl. Po úspěšné dorážce ze druhého dějství vyrovnal pár desítek vteřin před sirénou. Puk nahodil od zadního mantinelu, všiml si, že brankář je mírně vyjetý. Od něj puk spadl do sítě. "Se štěstím to propadlo," glosoval stroze.