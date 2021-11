Růžička: Pro mě je krásný vrátit se do Litvínova, kde jsem vyrostl. Všichni tam hokej zbožňují

Dochází k velkému návratu Vladimíra Růžičky do mateřského Litvínova. Jako hráč tam prožil v nejvyšší domácí soutěži devět sezon, než se v lednu 1990 vydal do NHL. Po návratu z ciziny pak už ale vedly jeho sportovní cesty jinudy. Až nyní, v 58 letech se v severočeském klubu, ze kterého vykročil do velkého hokeje, poprvé postaví na střídačku.