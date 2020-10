Před pár týdny si užil obrovského úspěchu, když s Tampou Bay získal nejcennější hokejovou trofej Stanley Cup. Oslavy jsou ale u konce, český útočník Ondřej Palát už spřádá myšlenky na přípravu a novou sezonu, která podle něj nemusí začít 1. ledna, jak se plánovalo. "Pořád u toho ale samozřejmě vzpomínám na tu slávu po zisku Stanley Cupu. Bylo to pár neskutečných dnů, něco úžasného," přiznal český útočník v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která jej poskytla médiím.

Oslavy byly velké. Stihl jste se podívat na některé momenty z letošního úspěšného play off?

Mám Instagram, kde jsou i nějaké sestřihy, pořád se dívám na góly, třeba i ty, co padly v šestém zápase, nebo jak jsme pak oslavovali. Občas se podívám se a mám z toho i zpětně velkou radost.

Bylo stejně bouřlivé přivítání doma?

Bylo to v poklidu, v rodinném kruhu, proběhla taková menší oslava s našima a rodinou, něco jsme popili, ale jinak to bylo všechno.

Mrzí vás, že pravděpodobně nebude možné přivézt pohár do Česka tak, jak bylo u vítězů Stanley Cupu vždy zvykem?

Mám nějaké zprávy z klubu a NHL, nevypadá to úplně dobře. Pokud se to nepovede, bude to velká škoda – na druhou stranu se v současné situaci není čemu divit.

Jste v kontaktu se spoluhráči nebo jste si chtěli po dlouhém playoff od sebe spíše odpočinout?

Jsme v kontaktu pořád, máme týmovou skupinu, kde si píšeme. Hodně kluků zůstalo v Tampě, kluci z Kanady by museli být v karanténě, tak raději zůstali tam, hrají golf a odpočívají. Celý tým je v kontaktu.

Jak to vypadá se startem NHL a kdy se chystáte k návratu do USA?

Nevím přesně, kdy odletím, ale asi to bude trošku dřív, protože tu nemůžu pořádně trénovat. Ještě se na tom budeme domlouvat s manželkou. Hned po finále se říkalo, že se plánuje začátek sezony na 1. ledna, takže k tomuto datu směřuju i svůj trénink. Osobně si ale myslím si, že to hned 1. ledna nebude.

Jak se připravujete na sezonu?

Něco málo už jsem začal, abych se dostal do kondice po oslavách. Hlavní tréninkový blok mě ale samozřejmě teprve čeká.

Sledujete skládání týmu Tampy pro další sezonu?

Koukám na to na sociálních médiích. Náš generální manažer má teď hodně práce se složením týmu a podepisováním kontraktů. Pevně věřím, že budeme stejně silní jako v právě skončené vítězné sezoně.