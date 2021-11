HOKEJ ONLINE: Paráda! Sparta v osmifinále Ligy mistrů na ledě Skelleftey znovu vede

Hokejisté Sparty usilují na ledě švédské Skelleftey o co možná nejlepší výchozí pozici pro odvetu v osmifinále play off Ligy mistrů. Utkání začíná v 18:05, přímým přenosem jej vysílá Sport 1. Podrobnou online reportáž můžete sledovat na Sport.cz.

Zatímco Sparta postoupila do play off z prvního místa skupiny A, ve které za sebou nechala švédské Växjö, německý Bremerhaven a TPS Turku, švédský šampion z let 1978, 2013 a 2014 skončil v základní skupině druhý za Tapparou Tampere a předčil Eisbären Berlín a Lugano.

V extralize se ale Pražanům se před reprezentační pauzou výsledkově trápili. Sérii osmi proher utnuli vítězstvím v Brně, patří jim ale oproti předpokladům až osmé místo. Před reprezentačním turnajem Karjala se příliš nedařilo ani domácím, ve švédské lize jsou pátí.

První zápasy osmifinále Ligy mistrů se odehrají v úterý a ve středu, odvety jsou na programu o týden později 23. a 24. listopadu. Vítěz bude znám 1. března a obdrží prémii 495 tisíc eur (téměř 12,6 milionu korun).