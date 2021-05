Možná jsme měli být pasivnější, řekl kouč osmnáctky Petr po debaklu s Ruskem

Kouč české hokejové osmnáctky Jakub Petr bral debakl v závěrečném utkání v základní skupině mistrovství světa hokejistů do 18 let s Ruskem 1:11 i na sebe. Kvůli tomu, že nezměnil styl hry, díky němuž jeho svěřenci na turnaji po výhře nad Německem (3:1) těsně prohráli s Finskem (5:6) a se Spojenými státy americkými (1:2 po samostatných nájezdech)

Ruští mladíci měli nad českými vrstevníky na MS hokejistů do 18 let jasně navrch. Zvítězili 11:1.

Petr věří, že se tým z nejvyšší české prohry na světových šampionátech v této kategorii v historii oklepe a bude v pondělí připraven bojovat o čtvrtfinálové překvapení proti Kanadě.

"Je těžké něco říci po zápase, jako byl tento. Doteď jsme hráli dobře. Rusové dali góly brzy a od té doby byli nezastavitelní. Já jsem věřil spolu s asistenty našemu stylu, ale my jsme ty věci od prvního střídání neplnili. Možná to byla moje trenérská chyba, možná jsme měli být pasivnější," řekl Petr.

Dosud nejvyššími prohrami české osmnáctky na MS byly výsledky 0:8 shodně ve čtvrtfinále 2009 a 2016. V obou případech to bylo s USA. "Vím, že dneska bude u nás v republice spousta trenérů a budou říkat, že jsme zase věřili tomu našemu agresivnímu hokeji. My jsme dneska situace nedostupovali. Nejhorší je, když tě Rus bere vážně. To se dneska stalo," uvedl Petr.

"Oni byli strašně v pozoru, první dva góly jim ještě pomohly a bylo to strašně těžké. Když to řeknu objektivně, tak bylo krásné se dívat, co jejich hráči předvádějí. I já to beru na sebe, možná jsme styl hry měli změnit, ale těžko zastavovat jejich rudou mašinu," podotkl Petr.

Doufá, že se jeho tým oklepe z prohry podobně jako Švédové, kteří na turnaji prohráli s Kanadou dokonce 1:12. "Zažili to Švédi, jsou jedni z aspirantů na titulu a dostali dvanáct. Taky jsme na ně jako trenéři koukali a říkali, že jim to nepřejeme. Bohužel to potkalo dneska nás. Tuhle porážku kousnu. Jdeme spát a bude nový den. Je to pořád lepší porážka než s Finy," připomněl Petr ztrátu vedení 5:3 s Finy v závěru utkání.

Ukázaly se podle něj nedostatky, které svěřencům neustále opakuje. "Já jim říkám neustále a není to jen mistrovství: 'Dodržujete systém, jste skvělá parta, ale ty individuální schopnosti tam pořád nejsou.' Oni je budou mít ve 22 nebo 23 letech. Kdybychom ale chtěli získat medaile na osmnáctkách nebo dvacítkáh, tak to potřebujeme teď," prohlásil Petr.

"Je to vzkaz pro nás české trenéry. Ale nechci být teď negativní Stane se to lepším trenérům a lepším mužstvům, než jsme my. Jsem si stoprocentně jistý, že bude před zápasem s Kanadou na modré čáře připravení a překvapíme celý svět," stále věří svému týmu. "Proto jsme byli spolu tři měsíce, teď hráči dostali ostrý vzkaz. Nejen ode mě, ale od zbytku realizačního týmu počínaje mnou a konče já nechci říkat kustody. Teď je moje práce za 48 hodin udělat zase to mužstvo, které tady bylo na začátku turnaje," řekl sedmačtyřicetiletý Petr.

Těžká porážka znamená, že ve skupině končíme na čtvrtém místě a ve čtvrtfinále narazíme na vítěze druhé skupiny.#narodnitym #U18CZE #U18Worlds pic.twitter.com/rVQIE4RgIg — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 1, 2021

Tým ale podle něj musí překonat nedostatky, které jej trápí. "Kluci jsou strašně poslušní, hodní, plní systém, dělají všechny věci, co mají. Akorát exekuce těch finálních věcí - po zisku kotouče, dva na jednoho, rychlá střelba - to je to, co nám Rusové ukázali. Nebo i Fini v posledních pěti minutách. Američani taky, ale neměli to štěstí. Věřím, že nám to klapne ve čtvrtfinále, že začneme z těch situací konečně dávat góly a budeme ti, kteří tady budou do konce turnaje," dodal Petr.

Vyřadit ze čtvrtého místa ve skupině do té doby neporaženou Kanadu se podařilo v roce 2018 výběru trenéra Davida Bruka, který tehdy ve čtvrtfinále v Čeljabinsku vyhrál 2:1.