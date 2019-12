Po dvanácti letech se hokejové mistrovství světa hráčů do dvaceti let vrací do České republiky. Juniorský šampionát konaný od čtvrtka 26. prosince do neděle 5. ledna hostí Ostrava s Třincem a domácí reprezentace vedená trenérem Václavem Varaďou se pokusí ukončit čekání na medaili, které trvá od zisku bronzu v roce 2005.