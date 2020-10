Vrcholná akce, jež tradičně zakončuje hokejový kalendářní rok a rozjíždí ten následující. To je mistrovství světa hráčů do 20 let. To letošní začíná 25. prosince 2020 a končí 6. ledna 2021. Po zastávce v Česku se šampionát vrací zpátky do Kanady, tentokráte do Edmontonu. Kvůli koronaviru se bude hrát v "bublině" a bez divácké účasti.