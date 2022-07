Náhradní šampionát hokejistů do 20 let se blíží. Jaký je program českých juniorů?

České juniory do dvaceti let čeká náhradní termín světového šampionátu. Tradičně se akce koná vždy na přelomu roku a ne jinak tomu bylo i letos. Ovšem koronavirus udělal své. Pořadatelé se nejprve rozhodli turnaj přerušit a následně přesunout na prázdninový termín. České mladíky tak čeká mistrovství světa v termínu od 9. do 20. srpna v kanadském Edmontonu.

Foto: IIHF Češi v Edmontonu narazí také na domácí Kanadu.Foto : IIHF

Článek Hokejisté se na 46. ročník mistrovství světa U20 sjedou opět do kanadské arény Rogers Place, která turnaj pořádala i před půl rokem. Tehdy musely být mnohé zápasy po pozitivních testech u několika hráčů z různých týmů kontumovány. Následně se předpokládalo přerušení turnaje a ponechání výsledků dosud odehraných zápasů. Mezinárodní hokejová federace nakonec rozhodla, že se šampionát "dvacítek" rozehraje na novo s anulováním dřívějších výsledků. Současně je dovoleno zařadit do týmu hráče, kteří již věkem přesáhli hranici 20 let. V týmu tam budou k vidění i hokejisté ročníku 2002. MS hokej U20 Rozhodnuto! Hokejový šampionát do 20 let byl předčasně ukončen Co jediné zůstalo při starém je zákaz účasti ruských a běloruských hokejistů. Ty IIHF vyřadila kvůli invazi na Ukrajinu ze všech mezinárodních soutěží a odebrala jim také pořadatelství šampionátů na sezonu 2022 až 2023. Tabulky skupin MS U20 Na posledním světovém šampionátu juniorské kategorie se z triumfu radovali hokejisté USA poté, co ve finále porazili favorizovanou Kanadu. Český tým postoupil ze skupiny až ze čtvrtého místa a ve čtvrtfinále podlehl právě "výběru javorového listu." Po novém rozlosování skupiny se český tým přesouvá z původní skupiny A do skupiny B. Soupeři juniorů se tak stali Finsko, Kanada, Slovensko a Lotyšsko, které nahradilo vyřazený tým z Ruska. Skupina A Z V VPP P PPP B Slovensko U20 0 0 0 0 0 0 Finsko U20 0 0 0 0 0 0 Česko U20 0 0 0 0 0 0 Česká Lotyšsko U20 0 0 0 0 0 0 Kanada U20 0 0 0 0 0 0 Skupina B Z V VPP P PPP B Švýcarsko U20 0 0 0 0 0 0 Německo U20 0 0 0 0 0 0 Švédsko U20 0 0 0 0 0 0 USA U20 0 0 0 0 0 0 Rakousko U20 0 0 0 0 0 0 Program a výsledky na MS U20 Šampionát začne v úterý 9. srpna, kdy se rovnou v úvodním zápase šampionátu představí právě česká reprezentace proti slovenskému výběru. Dalším zápasem českého národního týmu bude střetnutí s Finskem ve čtvrtek 11. srpna, o dva dny později následuje utkání s Kanadou a souboj ve skupině bude zakončen zápasem s Lotyšskem v pondělí 15. srpna. Klíč k postupu do čtvrtfinálových vyřazovacích bojů je velkorysý. Z každé skupiny postupují 4 týmy, které budou následně do pavouka vloženy na základě nasazení ze základních skupin. Do toho se promítá umístění ve skupině, počet bodů, lepší skóre nebo počet vstřelených gólů. Program zápasů MS U20 2022 úterý 9. srpna, 20:00 Česko - Slovensko středa 10. srpna, 00:00 Lotyšsko - Finsko středa 10. srpna, 04:00 USA - Německo středa 10. srpna, 20:00 Švédsko - Švýcarsko čtvrtek 11. srpna, 00:00 Lotyšsko - Kanada čtvrtek 11. srpna, 04:00 Německo - Rakousko čtvrtek 11. srpna, 20:00 Finsko - Česko pátek 12. srpna, 00:00 Slovensko - Kanada pátek 12. srpna, 04:00 Švýcarsko - USA pátek 12. srpna, 20:00 Rakousko - Švédsko sobota 13. srpna, 00:00 Slovensko - Lotyšsko sobota 13. srpna, 20:00 Rakousko . USA neděle 14. srpna, 00:00 Česko - Kanada neděle 14. srpna, 04:00 Německo - Švýcarsko neděle 14. srpna, 20:00 Finsko - Slovensko pondělí 15. srpna, 00:00 Česko - Lotyšsko pondělí 15. srpna, 04:00 USA - Švédsko pondělí 15. srpna, 20:00 Švýcarsko - Rakousko úterý 16. srpna, 00:00 Kanada - Finsko úterý 16. srpna, 04:00 Švédsko - Německo ČTVRTFINÁLE středa 17. srpna, 18:00 Čtvrtfinále středa 17. srpna, 21:30 Čtvrtfinále čtvrtek 18. srpna, 1:00 Čtvrtfinále čtvrtek 18. srpna, 4:30 Čtvrtfinále SEMIFINÁLE pátek 19. srpna, 22:00 Semifinále sobota 20. srpna, 2:00 Semifinále ZÁPAS O BRONZ sobota 20. srpna, 20:00 Zápas o bronz FINÁLE neděle 21. srpna, 2:00 Finále Nominace a soupiska českého týmu U20 Na trenérskou lavičku kategorie do dvaceti let nově zasedl Radim Rulík, který si pro český tým připravil několik přípravných kempů, ze kterých vznikne výsledná sestava. V rolích asistenta trenéra se představí Marek Židlický a Jiří Kalous. Jako trenér brankářů se představí Ondřej Pavelec. Širší nominace ČR na přípravné období k MS U20 Brankáři Daniel Král (Liberec), Jan Bednář (Acadie-Bathurst, QMJHL), Patrik Hamrla (Rimouski, QMJHL), Tomáš Suchánek (Tri-City, WHL) Obránci Matěj Pinkas (Hradec Králové), David Jiříček (Plzeň), Jakub Šedivý (Liberec), Sebastian Jasečko, David Moravec (oba Mladá Boleslav), Michal Hrádek (Pardubice), Jiří Ticháček (Kladno), Stanislav Svozil (Regina, WHL), David Špaček (Sherbrooke, QMJHL), Tomáš Hamara (Tappara Tampere, Finsko), Tomáš Machů (Youngstown, USHL), Aleš Čech (Kärpät Oulu, Finsko) Útočníci Lukáš Pajer (Hradec Králové), Petr Hauser (Sparta Praha), Sebastián Malát, Marcel Marcel (oba Plzeň), Adam Měchura (Liberec), Tomáš Urban (Pardubice), Jiří Kulich (Karlovy Vary), Matouš Menšík (Jihlava), Jaroslav Chmelař (Providence College, NCAA), Michal Gut (Everett, WHL), Martin Ryšavý (Moose Jaw, WHL), Jan Myšák (Hamilton, OHL), Pavel Novák, Gabriel Szturc (oba Kelowna, WHL), Ivan Ivan (Cape Breton, QMJHL), Jakub Brabenec (Charlottetown, QMJHL), Matyáš Šapovaliv (Saginaw, OHL), Petr Moravec (Tri-City, WHL) Kde sledovat MS U20 Česká televize si na svém programu ČT Sport připravila pouze přímé přenosy českých utkání. Ostatní zápasy do svého vysílacího plánu nezařadila. Hokejoví fanoušci tak mohou zápasy sledovat pomocí online vysílání sázkových kanceláří, které obvykle dostupnost streamů podmiňují zaplacením vstupního poplatku či vsazením určité částky. MS v hokeji Příští rok v Tampere si Češi zopakují duely s Finskem i Švédskem

