MS hokej U20

Česká hokejová reprezentace do 20 let měla před posledním zápasem v základní skupině B mistrovství světa v Edmonontou jednu jistotu, nemůže být lepší než čtvrtá. Poslední utkání první fáze turnaje tým trenéra Karla Mlejnka hraje s Rakouskem (stav 2:0), které by v případě výhry mohlo český tým ještě z této pozice sesadit. Utkání můžete sledovat v podrobné online reportáži na Sport.cz. Zápas vysílá ČT sport.