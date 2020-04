Ferrari hrozí odchodem. Nelíbí se mu další případné snižování rozpočtu

Týmy se loni dohodly na rozpočtovém stropu pro rok 2021 ve výši sto pětasedmdesát milionů dolarů. Avšak současná situace mnohé změnila. Světový šampionát letos kvůli korornaviru ještě ani neodstartoval, mnoho závodů bylo odloženo, nebo zrušeno a není zatím ani jasné, kdy v létě sezona začne.

Menší týmy tak bojují o přežití a rozhodly se oslovit Mezinárodní automobilovou federaci FIA a majitele formule 1, aby byl rozpočtový strop ještě snížen. Hovoří se o sto pětačtyřiceti milionech dolarů pro příští rok a sto třiceti milionech dolarů pro rok 2022. To se však nelíbí Ferrari.

Ferrari prepared to quit F1 if budget cap imposed, warns Mattia Binotto | @Giles_Richards https://t.co/Yg8SGpVdOA — Guardian sport (@guardian_sport) April 22, 2020

„Úroveň 145 milionů dolarů je nový a o dost náročnější požadavek ve srovnání s tím, co bylo schváleno loni,“ uvedl Mattia Binotto, šéf Ferrari na webu deníku The Guardian. „Donutilo by nás to přinést obrovské oběti. Zejména ve vztahu k našemu personálu,“ vysvětloval dál.

„Kdyby to mělo jít ještě níž, nechtěli bychom se ocitnout v bodě, kdy bychom museli zvážit, zda bychom naši závodní DNA neuplatnili jinde,“ dodal Binotto s tím, že kdyby se začalo hodně šetřit, úroveň formule 1, která je považována za královnu motorsportu, by se mohla propadnout někam k juniorským sériím.