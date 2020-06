Rozhodnuto! Formule 1 má jasno o startu sezony

Mistrovství, které mělo původně odstartovat v březnu, začne 5. července Velkou cenou Rakouska. Týden nato se na okruhu ve Spielbergu pojede znovu, pak se formule přesune do Maďarska. Následovat budou dva závody v Silverstonu a Velké ceny Španělska, Belgie a Itálie, kde by se mělo jet 6. září.

Podle prohlášení na webu formule 1 se zatím všechny závody pojedou bez diváků a za přísných hygienických opatření. Konečný program seriálu by měl být zveřejněn v nejbližších týdnech. Uskutečnit by se mělo 15 až 19 závodů a mistrovství by mělo skončit v prosinci.