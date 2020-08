Ferrari nemá podle Binotta v úmyslu předčasný rozchod s Vettelem

"Byla by ostuda, kdybychom něco takového udělali," řekl Binotto před Velkou cenou Španělska v rozhovoru pro Bild am Sonntag. "Sebastian je součást naší rodiny. Bez ohledu na rozhodnutí, které jsme přijali pro budoucnost, patří do rodiny Ferrari," dodal.

Podle padesátiletého funkcionáře si Ferrari třiatřicetiletého Vettela považuje nejen jako pilota, ale i jako člověka. "Je to skvělý jezdec, pořád je rychlý. Proto bychom takové rozhodnutí nikdy nepřijali," uvedl.

Vettela v poslední době v týmu zastínil o 11 let mladší Charles Leclerc, Binotto ale odmítl spekulace, že by někdo německého pilota sabotoval. "To je naprostý nesmysl. Sebastiana a jeho talent potřebujeme. Potřebujeme ho pro náš úspěch. Abychom získali co nejvíc bodů do Poháru konstruktérů, potřebujeme dva úspěšné jezdce," konstatoval.

Italská stáj v květnu ještě před startem aktuální koronavirem ovlivněné sezony informovala o tom, že se s čtyřnásobným mistrem světa Vettelem nedohodla na nové smlouvě. Německý pilot tak u Ferrari po šesti letech skončí.