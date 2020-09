FORMULE ONLINE: Pohroma pro Verstappena! Bude po výpadku Hamilton zase suverénní?

Poprvé se jede závod formule 1 v Mugellu, a to jako Velká cena Toskánska. A kdo jiný by měl do nového podniku startovat z první pozice než král kvalifikací Lewis Hamilton. Ten se pokusí po výpadku z Monzy znovu naladit na vítěznou vlnu. Závod začíná v 15:10 a tradičně obsáhlým online přenosem ho nabídne náš web Sport.cz. Přímým přenosem vysílá Velkou cenu také program Sport2.