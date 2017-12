Neprovokujte Ferrari, vyzývá Liberty Media šéf Mercedesu

Liberty Media, nový vlastník formule 1, to s Mercedesem a Ferrari při dalších jednáních o změně pravidel nebude mít vůbec jednoduché. Oběma stájím se nelíbí návrh podoby motorů, které by po roce 2020 měly být do značné míry unifikované, a dokonce hrozí odchodem ze šampionátu. „Být Liberty Media, neprovokoval bych Ferrari nepřijatelnými a nesmyslnými změnami,“ říká toto Wolff, šéf Mercedesu.

Nové do značné míry unifikované motory a změna v systému přerozdělování peněz. Liberty Media si od tohoto kroku slibuje vyrovnanější šampionát. Návrh od začátku kritizovalo vedení Ferrari a jeho prezident Sergio Marchionne pohrozil odchodem z formule 1. Před pár dny dokonce prohlásil, že si mohou vytvořit vlastní soutěž.

K výhrůžkám se později přidal i Mercedes a jeho sportovní šéf Toto Wolff nyní nové vlastníky formule 1 varuje, aby Ferrari neprovokovali. „V současné době máme pohonnou jednotku, která je nejvýkonnější a nejúčinnější v historii F1,“ uvedl pro Welt am Sonntag Wolff.

„S novými pravidly o motorech existují možnosti, jak to optimalizovat. Ale vyvinout nový motor, který nesplňuje vysoké požadavky na výkon a účinnost, tedy nějaký archaický motor, to rozhodně není to, co chceme,“ dodal pětačtyřicetiletý Rakušan. Že by Ferrari z formule 1 odešlo, se nebojí, ale slova Marchionneho by měla být brána vážně.

„Jsem v klidu, Ferrari je formule 1 a formule 1 je Ferrari. Být ale Liberty Media, tak bych Ferrari nepřijatelnými návrhy a nesmyslnými požadavky neprovokoval,“ vysvětloval s tím, že formule 1 musí zůstat ve své základní struktuře tím, co byla. Podle jeho slov chybí tomuto sportu Bernie Ecclestone, bývalý majitel. „Chtěl bych, aby před třemi čtyřmi roky věděl, co se stane a přijal jinou roli, než aby úplně ztratil svou pozici jako teď. Roli, ze které by se mohl podílet na vytvoření nové éry formule 1,“ uzavřel Toto Wolff.