Monstrum, nebo křáp? Prezident Ferrari promluvil o novém voze

Práce na nových monopostech finišují a jezdci už se nemohou dočkat, až s nimi na konci února budou testovat na okruhu v Barceloně. Italská stáj Ferrari se netají tím, že by letos chtěla opět zatápět Mercedesu „Buď to bude skutečné monstrum, nebo křáp,“ vyjádřil se o novém voze Sergio Marchionne, prezident Ferrari.

„Posledních několik dní jsem strávil v Maranellu. Konstruktéři sice byli zaneprázdnění, ale působí velice uvolněně,“ uvedl pro La Gazzettu dello Sport prezident Ferrari, Sergio Marchionne. „Můžu z toho usuzovat, že buď jsme vyrobili skutečné monstrum, nebo křáp,“ prohlásil pětašedesátiletý Ital.

„Udělali jsme všechno pro to, abychom vytvořili super silné auto. Musíme si ale počkat na 22. únor, kdy vůz představíme,“ prozradil Marchionne. Italská stáj se netají tím, že by letos ráda ukončila nadvládu Mercedesu a chtěla by opět slavit titul mistra světa i vítězství v Poháru konstruktérů.

Zlepšit by se chtěl i Kimi Räikkönen. „Samozřejmě, že chci letos bojovat o titul,“ vyhlásil útok na nejvyšší příčky na webu f1i.com osmatřicetiletý Fin, který vyhrál šampionát už v roce 2007. „Myslím, že jsme loni sezónu nezačali dobře. Jako tým jsem ale ušli dlouhou cestu.“

„Nedosáhli jsme zatím toho, za čím celou dobu jdeme, ale máme všechny nástroje, které k tomu potřebujeme. Stačí, když nebudeme chybovat a vyhneme se problémům jak ze strany jezdců, tak ze strany týmu. Opět všichni začínáme od nuly, tak doufejme, že budeme nahoře,“ uzavřel Kimi Räikkönen.