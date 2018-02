Schumacherovi a Fittipaldi opět na scéně. Kdo dokáže navázat na rodinné úspěchy?

Souboj Schumacherů a Fittipaldiho o titul světového šampióna ve formuli 1? I to se za pár let může stát. Synové slavných otců a dědečka jdou totiž v jejich šlépějích. Zatímco osmnáctiletý Mick Schumacher, syn Michaela, závodí ve formuli 3. David Schumacher, šestnáctiletý syn Ralfa a stejně starý Enzo Fittipaldi, vnuk Emersona se letos představí ve formuli 4.

Světový šampionát formule 1 by mohl za pár let nabídnout zase hodně zajímavé souboje. Na trati by se totiž mohla opět objevit slavná jména jako Schumacher a Fittipaldi. Jako první by do mistrovství mohl zasáhnout osmnáctiletý Mick Schumacher. Syn Michaela, sedminásobného mistra světa, vstoupil loni do F3. Jeho zatím nejlepším umístěním byla třetí příčka, kterou vybojoval v Monze. V celkovém pořadí skončil na dvanáctém místě.

Jeho o dva roky mladší bratranec David na začátku roku vstoupil do formule 4, a to velice úspěšně. Na mistrovství Spojených arabských emirátů F4 dojel v prvních čtyřech závodech třikrát druhý a jednou třetí. O týden později pak po další druhém místu vystoupal už na stupínek nejvyšší.

„První místo v závodním autě jsem tak brzy nečekal. Je to skvělý pocit,“ přiznal na webu autobild.de David Schumacher a hrdý byl i jeho otec Ralf, bývalý jezdec formule 1. „Jsem pyšný na to, co David dokázal v posledních závodech. Odvedl skvělou práci. Zároveň si ale uvědomuji, že konkurence v Evropě bude hodně silná,“ prohlásil Ralf Schumacher na adresu svého syna.

Má pravdu. Do německého šampionátu formule 4 letos vstoupí Enzo Fittipaldi, vnuk Emersona, dvojnásobného světového šampióna. A tak by se ti dva měli potkat na okruzích už tady. „Už se nemůžu dočkat začátku sezóny, uvedl šestnáctiletý Enzo Fittipaldi s tím, že věří, že bude mít důvody k oslavám.