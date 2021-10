Drsný karambol největší hvězdy! A pak titul po 32 letech

Britové v sobotu přišli o největší hvězdu. Trojnásobný individuální mistr světa Tai Woffinden po drsné ráně skončil, v neděli zraněný už jen v televizi sledoval, co předvádějí nejen jeho zbylí krajané.

„Bylo to těžké, když se Tai zranil," uznal Robert Lambert, který s Danem Bewleyem známým i z české extraligy vytvořil silné duo.

Prošli až do finále proti Polákům, kteří působili zcela suverénně. Ale těžká chvíle na ně přišla právě v klíčové chvíli. Zatímco Bartosz Zmarzlik vyrazil do čela, Maciej Janowski ve druhé zatáčce zajel do příliš hluboké části dráhy a v zatáčce upadl.

Bylo po nadějích. Publikum v Manchesteru propuklo v jásot. Britové se po druhém a třetím místě v rozhodující jízdě dostali ke zlatu, které brali naposledy v roce 1989 v Bradfordu v památném finále, ve kterém se těžce zranil legendární Dán Erik Gundersen. Simon Wigg, Jeremy Doncaster či Kelvin Tatum tehdy jásali po triumfu.

Teď se dočkali následovníků. „Udělali jsme to pro Woffyho a dali jsme do toho všechno, co jsme mohli. Seděl doma hrdě před televizí a sledoval to. A po celou dobu závodu psal našim mechanikům a vzkazoval nám věci, které viděl ze své perspektivy. Bylo to dobré," pochvaloval si čerstvý mistr světa Lambert.