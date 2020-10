Motorkáři předváděli dechberoucí kousky na unikátní trati

Jezdci měli víkend na to, aby si sžili s unikátní novou tratí. Vše vyvrcholilo v úterý, kdy každý z účastníku dostal dvě pětiminutová okna, ve kterých měl předvést své nejlepší triky.

Porota složená z legendárních jezdců Ronnieho Rennera, Jeremyho 'Twitch' Stenberga, Robbieho Maddisona a Stevea Haughelstineho určila, že vítězem prvního závodu nové soutěže se stal devětadvacetiletý Američan Tyler Bereman.

„Všichni tady říkají, že to byla ta nejzábavnější trať, na které kdy jeli," řekl po vítězství Bereman. „Na tom se dá stavět. Doufám, že přilákáme víc lidí a budeme jim moct ukázat, co děláme a proč to děláme," dodal vítěz.