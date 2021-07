Jak se vám zamlouvala hala, když jste si v ní mohl s týmem poprvé zatrénovat?

Je úžasná, strašně prostorná. Ještě to trochu vstřebáváme, byl to první trénink, který proběhl trochu narychlo, měli jsme jenom padesát minut. Ale celou dobu jsme hráli, tak doufám, že si přeneseme hrací formu do zápasu. Je pocta si zahrát ve druhé největší aréně pro halové sporty.

Jistě by patřila mezi ozdoby i v NBA.

Určitě. Je trochu jinak postavená, připomíná mi halu Realu Madrid těmi prostory, jak jsou protáhlé za koši. Hráč vnímá hlavně palubovku, ale hala působí velkolepě.

Trvá chvíli, než se hráč v takovém prostředí rozkouká?

Když tam vkročíte, díváte se kolem, protože na takovou halu není člověk zvyklý. V Americe jsou velké haly, ale tohle na vás působí ještě víc. Ale převládá pocit smutku, že tu fanoušci být nemůžou. Jsem si jistý, že by Japonci udělali skvělou atmosféru pro všechny týmy.

Na prázdné haly už jste si asi zvykl, na olympiádě to bude ještě smutnější?

Odehrál jsem bez fanoušků skoro celý rok ve velkých halách, takže už si jsem si zvykl, že je slyšet všechno jak od spoluhráčů, tak protihráčů. Ale určitě chybí takové to povzbuzení, když se povede akce, adrenalin, který fanoušci dokážou přidat během zápasu. Když se dostanete na olympiádu a nemůžete mít fanoušky, je to velká smůla.

Tým se do Japonska přesouval postupně, ještě by měl dorazit Blake Schilb, je to složité na sehrávání?

Čekal jsem, že to nebude ideální, ale kluci se naopak připojili v plné formě. Začali jsme prakticky hned od prvního tréninku hrát naostro, není vidět, že by přišli o něco důležitého. Díky tomu, jak je náš tým silný a hraje spolu dlouho, zapadli do toho rychle. Myslím, že nebude problém.

Český basketbalista Tomáš Satoranský s míčem během tréninku v dějišti OH.

Charlie Neibergall, ČTK/AP

Už jste se v tréninku zaměřovali na Írán, vašeho prvního a zřejmě i klíčového soupeře ve skupině?

Určitě, je to přece jen specifický soupeř. Vždycky, když hrajete proti celkům z Afriky nebo Asie, hrají trošku jiný basketbal, než jsme zvyklí. Je náročné začít zápas, když nevíte, co čekat. Samozřejmě budeme hodně sledovat videa, víme, že Írán často mění obrany. Myslím si, že naše běhavá hra, kterou se tady budeme snažit prezentovat, bude fungovat.

Důležité může být pro případný postup ze třetího místa i skóre.

To teď v hlavě nemáme, ale na vítězství budeme hrát určitě, protože víme, že když neporazíme Írán, nemáme moc velkou šanci na postup ze skupiny. Jsem rád, že je to hned první utkání, které bude rozhodovat o dalším vývoji.

Už jste si v týmu stihli naplno vychutnat, že jste na vysněné olympiádě?

Myslím, že nejvíc to bylo vidět, když jsme cestovali a čekali jsme asi čtyři hodiny na letišti, což bylo samozřejmě nepříjemné po dlouhém letu. Ale tím, jak na nás dýchla ta atmosféra, jsme si to užívali a asi neprudili tolik, jako bychom asi prudili, kdybychom byli na třetí olympiádě. (úsměv) Užíváme si všechny tyhle detaily, když chodíme do jídelny, i tu atmosféru ve vesnici, protože víme, že to je jedinečný zážitek.

Jen v české výpravě je atmosféra dost poznamenaná množstvím pozitivních případů, takže se asi i vy držíte trochu stranou.

Je to tak. Bohužel se nedostaneme do kontaktu s ostatními sportovci, i když bychom chtěli. Pravidla jsou daná, bylo několik pozitivních případů, snažíme se zůstávat v naší skupině. Když se tyhle věci začnou dít, musíte si dát bacha a neriskovat.

Tenistka Petra Kvitová a basketbalista Tomáš Satoranský (na snímku z 15. července 2021) ponesou českou vlajku při pátečním slavnostním zahájení letních olympijských her v Tokiu.

Ondřej Deml, ČTK

Večer místního času vás čeká role vlajkonoše na slavnostním zahájení. Už jste si zjišťoval, co všechno obnáší?

Radši ne. Myslím, že to nebude zase tak komplikované, ale tím, jaká je to pro mě obrovská pocta i zodpovědnost, samozřejmě nervózní budu. Ten okamžik na mě asi dolehne před začátkem, ale bude to pro mě jeden z největších sportovních zážitků a strašně se těším.

Už jste se potkal s vaší kolegyní v roli vlajkonošky Petrou Kvitovou?

Potkali jsme se tu ve výtahu jen na chvíli. Je to velká sportovkyně, kterou obdivuju za to, co už dokázala a jak se prezentuje, tak jsem moc rád, že vlajku ponesu s ní a myslím, že si to užijeme.