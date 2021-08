Byl to nezvyklý pohled. Vítězslava Veselého právě přehodil jeden z jeho soupeřů a sesunul ho ze stříbrné na bronzovou pozici. A český veterán radostně zapumpoval rukou! Tím soupeřem byl totiž v olympijském závodě oštěpařů v Tokiu Jakub Vadlejch.

Znají se dlouhé roky, připravovali se společně pod vedením Jana Železného, a i když se Veselý osamostatnil, potkávají se na Julisce i na jihoafrických soustředěních. A v sobotu večer se dva Češi sešli na stupních vítězů, což se nikdy předtím v historii atletických soutěží na olympiádách nestalo.

„Já měl Víťu vždycky moc rád, je to člověk, s nímž trávím pomalu víc času než s rodinou," vyprávěl třicetiletý Vadlejch o svém o osm let starším parťákovi.

Nebylo to pro něj poprvé, kdy mohl svoji radost na stupních vítězů sdílet, na mistrovství světa v Londýně před šesti lety podobně senzačně vystoupil na bronzový stupínek další ze Železného svěřenců Petr Frydrych.

S Veselým se Vadlejch povzbuzoval už během závodu, dodávali si energii. „Když hodil daleko, šel jsem za ním a bylo vidět, jak je emotivní. V podstatě jsme byli oba, protože vím, co za tím stojí, jak se poslední roky trápil a teď má v 38 letech medaili, to je něco neskutečného," smekal před svým kamarádem.

Zároveň ho Veselého hod ze třetí série nabudil. „Vlilo mi to obrovskou energii do žil a říkal jsem si: Víťa hodil, musím taky," přiznával. „Jasně, že člověk nechce prohrát s dalším Ćechem a ještě se starým prdem. Tak ho to nakoplo a já jsem rád, že jsme tu oba," usmíval se Veselý.