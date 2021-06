NADĚJE PRO TOKIO: V rukávu mám tajný trumf, říká lezec Ondra

Sportovci odpočítávají dny, až se po odkladu nad Tokiem rozhoří olympijský oheň. Současně řada z nich přiznává, že jim rok navíc pomohl. Co znamenal posun termínu pro vás?

Určitě mi to také pomohlo ve výkonnostním růstu. Nejprve mi sice před očima naskočilo, že se budu muset věnovat další rok lezení na rychlost, které beru jako nutný horor, ale pak jsem si to v hlavě celé přeskládal a pochopil, že to je velká šance na další zlepšení. Ještě před nástupem pandemie jsem navíc začal spolupracovat s novým trenérem Petrem Klofáčem a měl jsem velkou motivaci vyzkoušet nové přístupy. A loňské závody, myslím, potvrdily, že vše funguje.

Dokázal jste ještě zlepšit i výkonnost v neoblíbené rychlosti?

Doufal jsem, že během roku ještě víc zrychlím, což se bohužel nenaplnilo. (smích) Dostal jsem se na hranici svého potenciálu a víc už ze svého těla, které má lezecké přednosti pro jednu disciplínu, ale slabiny pro druhou, prostě při sprintu nevymáčknu. Současně ale cítím, že jsem se viditelně zlepšil ve dvou zbývajících disciplínách, boulderingu a lezení na obtížnost. Což jsem vlastně nečekal.

ADAM ONDRA Narozen: 5. února 1993 v Brně. Disciplína: sportovní lezení Trenér: Petr Klofáč Bilance na OH: - Úspěchy: Zlato na MS v obtížnosti 2014, 2016 a 2019 a MS v boulderingu 2014. Stříbro na MS v obtížnosti 2009 a 2018 a v kombinaci 2018, MS v boulderingu 2011 a 2016. Bronz na MS v obtížnosti 2011 a 2012. V roce 2009 a 2015 vítěz SP v obtížnosti a celkově, v roce 2010 ovládl SP v boulderingu a celkově. Vedle soutěžního lezení výrazně ovlivňuje i historii skalního lezení - v roce 2017 přelezl v norském Flatangeru linii Silence, které navrhl dosud nikdy nepoužitou klasifikaci obtížnosti 9c. V roce 2016 provedl na masivu El Capitan v Yosemitech druhý volný přelez cesty Dawn Wall - nejtěžší bigwall na světě o 32 délkách vylezl za osm dnů. V roce 2017 obdržel Cenu Jiřího Gutha-Jarkovského, nejvyšší ocenění Českého olympijského výboru. Stav: svobodný Vzdělání: absolvent bakalářského studia Podnikový management na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity

V čem spočívaly novinky v přípravě?

Větší roli hraje nelezecký trénink „na suchu" a lezecký trénink se odehrává ve specifičtějších energetických režimech. Na základě údajů z měření laktátu se mi daří individualizovat přípravu tak, abych měl třeba v lezení na obtížnost ještě o trochu lepší výkonnost. Data určují, jaké dávkujeme počty opakování či délku zátěže. Přesně vím, co trénuji a už to nematláme jako kdysi.

Adam Ondra při závodu Světového poháru v Brianconu.

Olympijský závod kombinuje tři specifické disciplíny. Pracujete třeba speciálně s dechem v každé z nich?

V lezení na obtížnost to mám zažité, je důležité nelézt - jak my říkáme - na potápěče, protože čtyři minuty v cestě bez správného dýchání člověka totálně zakyselí. Nemám to ale dané tak, že bych nádechy rozbíjel svůj lezecký rytmus. Specialisté na lezení na rychlost ale určitě vybíhají patnáctimetrovou stěnu na jeden nádech, protože tělo je tak komplexně zapřažené, že nadechnout se prakticky nejde.

Rok navíc přinesl čas. Jak ale bylo náročné pracovat s motivací?

Kdybych věděl, že se musím zavřít na rok do tělocvičny a vylezu z ní před olympiádou, tak bych se zcvoknul. Je nutné umět najít zdravou rovnováhu. V tomhle byl právě uplynulý rok vážnou individuální zkouškou. A myslím, že některým závodníkům určitě nepomohl a jejich motivace zakolísala.

Na olympijskou premiéru jste se v roce 2019 kvalifikoval překvapivě až na druhý pokus. Měla nakonec nutnost reparátu směrem k závodu v Tokiu pozitivní efekt?

Bylo to několikatýdenní psychické peklo. Když jsem ho ale překonal, tak jsem bral věci tak, jak jsou. Neměl jsem z toho noční můry. Kdyby byla olympiáda loni, tak by mi ta zkušenost asi pomohla. Ale dnes si na to vlastně už ani nevzpomínám, byl to prostě jeden z dalších závodů.

Během jara jste soupeřům poslal výbornými výsledky ve Světovém poháru jasný vzkaz. Jak jsou rozdané karty?

V boulderingu má šanci vyhrát dvanáct lidí. V obtížnosti je těžké predikovat, ale je to disciplína, kde si lze výkon nejvíc pohlídat a bude překvapení, pokud nevyhraji já, Němec Alex Megos nebo Rakušan Jacob Schubert. Favoritem je určitě Japonec Tomoa Narasaki, který má velmi dobře vyladěnou výkonnost v rychlosti i boulderingu a obtížnost umí zalézt výborně. Paradoxní je, že v rychlosti nejsou nominovaní ti aktuálně nejlepší, protože kvalifikace byla před dvěma lety a disciplína se od té doby posunula.

Nedoléhá na vás nekončící volání části japonské veřejnosti, aby se hry kvůli pandemii nekonaly?

Nebudím se ze spaní, že by se olympiáda zrušila. Tomu už nevěřím. Do určité míry ale Japonce chápu, že se bojí zavlečení nemoci. Covid tam téměř neexistuje a neprošli si tím, čím třeba evropské země. Nejsou ani promoření, ani proočkování a prostě se bojí.

Je víc než jisté, že hry nebudou mít tradiční diváckou podporu. A třeba finále lezeckých závodů bouřlivá atmosféra dokresluje. Bude závod v Tokiu hodně jiný?

Uvidíme, jaká opatření nakonec organizátoři přijmou. Paradoxní je, že údajně přítomní diváci nebudou moct povzbuzovat. Lézt před diváky a v hrobovém tichu? To mi přijde úsměvné. Současně reakce diváků dávaly jasný signál, jak si vedl soupeř před vámi.

Po zisku třetího titulu mistra světa obsadil Adam Ondra v roce 2019 7. místo v anketě Sportovec roku.

Jak plánujete s ohledem na situaci aklimatizaci a soustředění?

Původní myšlenka byla být v Tokiu tři týdny před závodem. Možná by to nakonec i bylo možné, ale tréninkové podmínky by asi byly velmi omezené, restrikce jsou v Japonsku neuvěřitelné. Pracujeme s plánem, že budu dva týdny před olympiádou v Koreji a do dějiště her se přesunu až pět dnů před samotným závodem, kdy už bude otevřená stěna. Korea je ideální řešení jak z hlediska časového posunu, tak podobných klimatických podmínek. A v blízkosti Japonska je to asi jediná země, která nabízí adekvátní podmínky pro trénink. Samozřejmě ne tak kvalitní, jako mám doma v Brně, ale musel jsem kvůli aklimatizaci hledat kompromis. (smích)

Olympijský závod proběhne netradičně na venkovní stěně a budete se muset srovnat s vedrem a vysokou vlhkostí. Připravujete se na nějak extra na specifické prostředí? Neobjevilo se třeba speciální magnézium?

Neobjevil jsem technické řešení, které by udělalo ‚wow' efekt. Ale určitě se budu svědomitě připravovat. A víc bych asi nechtěl prozradit. Možná po olympiádě odhalím své triky.

Takže máte pověstný trumf v rukávu?

Myslím si, že ano. (usmívá se)

Kdy bude Adam Ondra v akci Závod ve sportovním lezení bude mít v Tokiu dvě části. Kvalifikace všech tří dílčích disciplín proběhne 3. srpna od 10:00 SELČ, finále pak 5. srpna od 10:30 SELČ.

Kritika udělení jedné sady medailí již vedla k rozhodnutí, že za tři roky v Paříži bude lezení na rychlost hodnoceno samostatně a druhé zlato získá vítěz kombinace boulderingu s lezením na obtížnost. Bude to pro vás motor pro další olympijský start?

Počítám, že budu o účast v Paříži usilovat. Fakt, že bude rychlost oddělená a poleze se jen kombinace boulderingu a obtížnosti, mi motivačně pomáhá. Samozřejmě si dobře uvědomuji, že mi s přibývajícím věkem bude dělat čím dál větší problém udržet krok s mladými v boulderingu. Před Tokiem je ale pro mě vlastně psychicky nejtěžší to, že jsem si vybral být lezcem a snil jsem o tom, že jednou polezu na olympiádě. Ale nikdy jsem nesnil o tom, že polezu na rychlost, kterou považuji za atletickou disciplínu. A v hlavě mi pořád běží, že je to nefér, protože jsem si tenhle závod nevybral.

Třeba se v Los Angeles bude v roce 2028 udělovat zlato jen v obtížnosti. A bude tak postaráno o další motivaci...

Přiznám se, že už mě to taky napadlo. (smích) Bude mi sice pětatřicet, ale možná bych ještě v obtížnosti dokázal konkurovat.