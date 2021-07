"Je senzační, že se nominace rozšířila ještě o basketbalisty, kteří sehráli skvělý turnaj. Pro nás to sice znamená další velké starosti s organizací, ale moc nás to těší," uvedl šéf výpravy Martin Doktor. "Kolektivní sport vždy na olympijských hrách zlepší týmového ducha," dodal.

Nominace schválená plénem ČOV měla původně sto členů, ale očekávalo se doplnění. Na hry se dostali ještě basketbalisté, atleti, sportovní gymnasta David Jessen a tenista Machač. Účast na poslední chvíli odřekla Zuzana Hejnová. Do Tokia tak odletí zástupci 22 sportů. Olympijské hry začnou 23. července.

Schválená nominace na OH v Tokiu

Atletika Muži: Michal Desenský (štafeta 4x400 metrů), Lukáš Gdula (50 kilometrů chůze), Adam Sebastian Helcelet (desetiboj), Vít Hlaváč (50 kilometrů chůze), Jan Jirka (200 metrů), Matěj Krsek (štafeta 4x400 metrů), Pavel Maslák (400 m, štafeta 4x400 metrů), Tomáš Staněk (koule), Jiří Sýkora (desetiboj), Patrik Šorm (štafeta 4x400 metrů), Jan Tesař (štafeta 4x400 metrů), Jakub Vadlejch (oštěp), Vítězslav Veselý (oštěp), Vít Müller (400 metrů překážek, štafeta 4x400 metrů)

Ženy: Markéta Červenková (koule), Tereza Ďurdiaková (20 kilometrů chůze), Tereza Hrochová (maraton), Irena Gillarová (oštěp), Marcela Joglová (maraton), Kristiina Mäki (1500 metrů), Romana Maláčová (tyč), Barbora Malíková (400 metrů), Diana Mezuliáníková (1500 metrů), Nikola Ogrodníková (oštěp), Barbora Špotáková (oštěp), Lada Vondrová (400 metrů), Eva Vrabcová Nývltová (maraton), Simona Vrzalová (1500 metrů) Basketbal Patrik Auda, Ondřej Balvín, Jaromír Bohačík, Patrick Samoura, Lukáš Palyza, Martin Peterka, Tomáš Satoranský, Ondřej Sehnal, Blake Schilb, Jakub Šiřina, Jan Veselý, Tomáš Vyoral Cyklistika Michael Kukrle, Zdeněk Štybar, Michal Schlegel (všichni individuální závod a časovka), Tereza Neumanová (časovka), Tomáš Bábek (dráha – sprint jednotlivců, keirin), Ondřej Cink, Jitka Čábelická (oba cross country horských kol) Golf Ondřej Lieser, Klára Spilková Sportovní gymnastika David Jessen, Aneta Holasová (oba víceboj) Jachting Karel Lavický (RS:X) Jezdectví Aleš Opatrný, Anna Kellnerová, Kamil Papoušek, Ondřej Zvára (všichni skoky), Miloslav Příhoda, Miroslav Trunda (oba všestrannost) Judo Lukáš Krpálek (nad 100 kg), David Klammert (do 90 kg) Kanoistika Josef Dostál (K1 1000 m, K2 1000 m), Radek Šlouf (K2 1000 m), Martin Fuksa (C1 1000 m, C2 1000 m), Petr Fuksa (C1 1000 m, C2 1000 m), Lukáš Rohan, Tereza Fišerová (oba vodní slalom – C1), Jiří Prskavec, Kateřina Minařík Kudějová (oba vodní slalom – K1) Lukostřelba Marie Horáčková Moderní pětiboj Jan Kuf, Martin Vlach Plážový volejbal Barbora Hermannová, Markéta Nausch Sluková, Ondřej Perušič, David Schweiner Plavání Barbora Seemanová (50, 100, 200 a 4x100 m volný způsob), Simona Kubová (100 m znak, 4x100 m volný způsob), Kristýna Horská (200 m polohově), Jan Micka (800 a 1500 m volný způsob), Jan Čejka (200 m znak), Jan Šefl (100 m motýlek), Anika Apostalon a Barbora Janíčková (obě 4x100 m volný způsob), Matěj Kozubek (10 km) Sportovní lezení Adam Ondra Střelba David Kostelecký, Jiří Lipták (oba trap), Jakub Tomeček, Barbora Šumová (oba skeet), Jiří Přívratský (50 m malorážka, 10 m vzduchová puška), Petr Nymburský (50 m malorážka), Nikola Šarounová (50 m malorážka, 10 m vzduchová puška smíšený tým), David Hrčkulák (10 m vzduchová puška a 10 m vzduchová puška smíšený tým) Stolní tenis Lubomír Jančařík, Pavel Širuček, Hana Matelová Šerm Jakub Jurka (kord), Alexander Choupenitch (fleret) Tenis Petra Kvitová (dvouhra), Karolína Plíšková, Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková (všechna dvouhra, čtyřhra), Kateřina Siniaková (čtyřhra), Tomáš Machač (dvouhra) Triatlon Vendula Frintová, Petra Kuříková Veslování Jan Fleissner (skif), Kristýna Fleissnerová, Lenka Antošová, Jan Cincibuch, Jakub Podrazil (vš. dvojskif), Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek (oba dvojskif lehkých vah) Vzpírání Jiří Orság (nad 109 kg) Zápas Artur Omarov (řecko-římský styl do 97 kg)

Konečné číslo účastníků her se může ještě změnit. Naposledy účast zrušila chodkyně Anežka Drahotová, která sice očistila své jméno v dopingové kauze, podle svých slov však není ve formě.

Atletů je ve výpravě osmadvacet, do Tokia jede i dvanáct basketbalistů po vítězné kvalifikaci v Kanadě, plavecké sporty mají devět zástupců, střelci osm, veslování a cyklistika sedm, jezdectví šest včetně náhradníka a tenis pět. Rychlostní kanoistika, vodní slalom a plážový volejbal vysílají po čtyřech sportovcích.

Tři hráči dvouhry se kvalifikovali ve stolním tenise. Po dvou sportovcích bude reprezentovat v golfu, sportovní gymnastice, judu, moderním pětiboji, šermu a triatlonu. Zastoupení mají také jachting, lukostřelba, sportovní lezení, vzpírání a zápas.

„V týmu jsou olympijští medailisté z posledních her včetně judistického šampiona Lukáše Krpálka. Medailové naděje máme v řadě sportů, a to včetně sportovního lezení, které je v programu her poprvé," zmínil Doktor velkou naději Adama Ondru.

Tým, který bude závodit na různých místech Japonska, zajistí 138 členů doprovodu - trenérů, mechaniků, lékařů, fyzioterapeutů a dalších členů servisního týmu.

Na předchozích letních hrách v Riu de Janeiro v roce 2016 startovalo 104 českých sportovců a přivezli deset medailí. Podobný počet jako nyní v Tokiu se představil v Atlantě 1996 (115) a rekord v historii samostatného Česka drží Atény, kam v roce 2004 odjelo 142 reprezentantů.