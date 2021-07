Patří k nejžhavějším medailovým adeptům z české olympijské výpravy pro nadcházející hry v Tokiu. Přitom kdyby se boje pod pěti kruhy konaly podle plánu před rokem, velmi pravděpodobně by Barbora Krejčíková vůbec nebyla v nominaci. Posledních dvanáct měsíců ji ale katapultovalo do jiné sportovní dimenze.

Patříte k hrstce sportovců, které paradoxně pandemie koronaviru a odložení her o dvanáct měsíců pomohlo?

Rozhodně. Kdyby se Tokio neodložilo, tak bych na dvouhru nejela, protože jsem se pohybovala někde ve druhé stovce žebříčku. A možná bych se nevešla ani do nominace na čtyřhru, neboť ve hře byla ještě Bára Strýcová, Takže já mohu být za odložení vážně ráda.

Narozdíl od mnohých tenistek jste si během pět měsíců trvající pauzy, kdy se nehrály turnaje, nestěžovala a prostě makala v tréninku. Byl to základ, který vás následně katapultoval až k triumfu na French Open?

Některé holky byly rozjeté a chtěly hrát, proto brblaly. Jednoznačně mi těch pět měsíců prospělo. Já byla hlavně ráda, že jsem zdravá a celá rodina přečkala začátek pandemie v klidu. Začala jsem si mnohem více vážit obyčejných věcí. Uvědomila jsem si, že tenis není samozřejmost. Myslím, že mě ta zápasová pauza změnila. Viděla jsem, že lidé přichází o práci, byly plné nemocnice, umírali lidé. Přišlo mi blbé si stěžovat. Naopak jsem se snažila si vážit, že mohu jít na kurt a trénovat.

Barbora Krejčíková Narozena: 18. prosince 1995 Disciplína: tenis Trenér: Aleš Kartus Klub: TK Ivančice Bilance na OH: - Úspěchy: vítězka French Open 2021, ve čtyřhře vítězka Wimbledonu (2018) a French Open (2018, 2021), finalistka Turnaje mistryň (2018), vítězka Fed Cupu (2018), vítězka mixu Australian Open (2019, 2020, 2021). Stav: svobodná Vzdělání: středoškoslské Záliby: sport, sledování filmů, spánek

V minulosti jste si tenisu nevážila?

To ne. Ale někdy to prostě bylo tak, že se mi na trénink nechtělo. Sama sobě jsem kladla otázku, proč na kurt jdu. Myslím, že občas to tak má každý sportovec. Teď pokaždé, když vkročím na kurt, vyždímám ze sebe maximum. Vážím si šance, kterou mám.

Vybaví se vám první vzpomínky na olympijské hry? Sledovala jste je jako dítě?

Myslím, že když jsem byla malá, určitě jsme se dívali s celou rodinou. Ale nemůžu říct, že bych viděla něco konkrétního a těšila se na to. Líbily se mi nástupy při zahájení, na to jsem se koukala ráda. Když se nám potom s Katkou Siniakovou začalo dařit ve čtyřhře a byla šance, že bychom se mohli kvalifikovat, začala jsem olympiádu vnímat mnohem intenzivněji. V minulosti mě totiž nikdy nenapadlo, že bych mohla zrovna já na hrách reprezentovat.

Někteří tenisté olympijský turnaj ignorují, jiní ho berou jako jeden z mnoha. Jak k němu vzhlížíte vy?

Jako k něčemu výjimečnému. Mám z olympiády husí kůži. Ač bez diváků, bude atmosféra odlišná. O olympijskou medaili se hraje jednou za čtyři roky, takže těžko mohu říct, že je to normální turnaj. Moc se těším, ale taky mám respekt, jak nevím, do čeho jdu.

Pro vás půjde o olympijský debut. Zjišťovala jste si u zkušenějších hráček, co olympiáda obnáší?

Vůbec. Nevěděla jsem, zda se do Tokia dostanu. Takže bylo bezpředmětné pátrat po informacích. A když jsem pak vyhrála v Paříži, nastal takový šrumec... Jsem v jednom kole. Neměla jsem čas něco řešit, někoho se ptát. Skvělým momentem nepochybně bude zahájení. A pak... Bylo by hezké mít medaili.

Na posledních olympijských hrách byla tenisová výprava mimořádně úspěšná. Vnímáte obrovské očekávání veřejnosti?

Ano. Je jasné, že tenis je velký adept na medaili. Ale čím více tlaku z okolí bude, tím horší pro nás tenisty. Na druhou stranu, já to zase až tak neřeším. Všechno je pro mě nové, těžké. Nejsem ve stovce nejlepších hráček ani rok. Takže půjdu bojovat a uvidíme.

A ke všemu budete ve hře na dvou frontách. Kromě dvouhry určitě patříte k favoritkám i s Kateřinou Siniakovou ve čtyřhře.

Je fakt, že se nám daří. Ale v Tokiu budou týmy absolutně jinak poskládané kvůli národnosti. Mnoho párů jsme nikdy nepotkaly. Přitom třeba Američanky či Bělorusky budou děsně silné, nebezpečné a nečitelné budou i další týmy. Nás naopak znají všichni. Naší výhodou je, že s Katkou hrajeme dlouho. Víme, co od sebe čekat. A máme dost zkušenosti pro chvíle, kdy se nedaří, což je podle mě obrovská výhoda.

Po návratu z Wimbledonu jste přiznala, že vás v All England Clubu coby šampionku z French Open brali jinak. Když jste měla na kontě triumf ze čtyřhry, uznání nebylo stejné?

Singl se bere absolutně jinak. Je prioritou všech na okruhu. Čtyřhra pro mě vždy byla obrovskou motivací a současně zkušeností. Jsme zapsané na poháru navždy. Ale dvouhra má prostě jiné postavení. Člověk vnímá jiný přístup, jiné zacházení.

Nemrzí to hráčku, která dlouho nemohla ve dvouhře prorazit? Dřina přece stojí i za úspěchem ve čtyřhře?

Je to nespravedlivé. Podle mého hodně lidí sleduje více čtyřhru než dvouhru. A na hobby úrovni se hrají hlavně čtyřhry. Navíc si myslím, že když jste na kurtu ve dvou, je to náročnější i z psychického hlediska, protože nenesete odpovědnost jenom za sebe. Snažíme se tenhle pohled změnit, ale nedaří se.

Dlouho jste sbírala úspěchy ve čtyřhře a ve dvouhře se tolik nedařilo. Je pro vás nyní otázkou, zda se nezaměřit jenom na singl?

Vůbec. Jsem naučená, že jde uspět ve všem. Od Jany Novotné, bývalé trenérky, to mám v sobě. V minulosti dokázaly hráčky vyhrát dvouhru, čtyřhru a třeba ještě mix. Tak proč by to nešlo nyní? Věřím, že to jde.

Kdy bude Barbora Krejčíková v akci Tenisový turnaj se bude v Tokiu hrát od 24. do 31. července

Vaše bývalá trenérka Jana Novotná měla z olympijských her bronz z dvouhry a dvě stříbra ze čtyřhry. Došlo někdy na debaty o bojích pod pěti kruhy?

Vím, že Jana byla na hrách úspěšná. Ale nikdy jsme to neřešily. Když jsem s ní začínala spolupracovat, byla jsem ve čtvrté stovce žebříčku. A pod jejím vedením jsem se dostala do druhé stovky. Rozebíraly jsme ITF turnaje, kvalifikace na Grand Slam... Olympiádu nikdy.

Olympiáda je vždy mimořádně sledovaná a medailisté přiznávají, jak moc jim úspěch na hrách změnil život. Zaznamenala jste proměnu pozice u veřejnosti po triumfu na French Open?

Abych řekla pravdu, nebyl moc čas. Bombardovali mě novináři, ale jinak... Pořád jsem zavřená v nějaké bublině. Trénink, zápas, hotel... Hodně se hlídá, aby nedošlo k porušení pravidel kvůli covidu-19. Ale když jsem hrála teď první kolo v Praze na turnaji, čekala na mě obrovská fronta fanoušků s žádostí o podpis či fotografii. To bylo hodně příjemné. Jsem ráda, když lidem mohu přízeň vrátit. Na každého jsem si udělala čas. Třeba je inspiruji a motivuji. Moje hra má nějaký dopad, za což jsem moc ráda.