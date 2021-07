Plážová volejbalistka Markéta Nausch Sluková je pátým pozitivním pasažérem speciálu s českými sportovci do Tokia. Spolu s Barborou Hermannovou se tak nebudou moct účastnit olympijského turnaje. Pro 33letou Slukovou je to obzvlášť hořká situace, však kvůli hrám v Tokiu odkládala plány na založení rodiny.

Markéta Nausch Sluková před odletem na olympijské hry do Tokia

Mezi kvartetem předchozích nakažených byl i trenér páru a manžel Slukové Simon Nausch, samy hráčky byly označené jako blízké kontakty. „Za posledních pár hodin jsem byla několikrát přetestována, někdy vyšly výsledky pozitivně, jindy ambivalentně, další negativně. Teď jsem obdržela definitivní verdikt, že jsem pozitivní," posteskla si.

Nejprve musel do izolace její partner a trenér úspěšné české dvojice. Sluková s Hermannovou doufaly, že jim se rychle se šířící nákaze vyhne, i když v tréninku musely improvizovat. Jako blízké kontakty pozitivně testovaného se na kurtu nemohly připravovat s ostatními, na písek se dostaly jen jednou. Házely si na pokoji s medicinbalem a doufaly, že je negativní výsledky pustí na kurt. Nestalo se.

Důsledky jsou jasné, však Češky měly už v sobotu celý beachvolejbalový turnaj odstartovat. „Pro mě to teď znamená odchod minimálně na deset dnů do karantény, takže s Bárou do olympijského turnaje nezasáhneme," ví.

Po celou dobu letu budeme mít roušku, říkají před cestou do Tokia čeští atleti

Sport.cz

Obrovské zklamání

Mluvila klidným tichým hlasem, z něhož ale bylo jasně cítit, jakým zklamáním si prochází. „Je obrovské," neskrývá. „Vím, že se ve světě dějí daleko horší věci, i když v tom mikrosvětě, ve kterém jsme teď žili a žijeme, je pro mě strašně smutné, že jsme s Bárou takhle musely končit tu naši cestu do Tokia, které mělo být vrcholem," prohlásila.

Pocity se v ní mísily. „Strašně nás to bolí, vůbec jsem tu situaci nestrávila," přiznala. „Už jsme si poplakaly, zanadávaly, zase poplakaly. Jen doufám, že další pozitivní případy nebudou přibývat. Tohle je noční můra každého olympionika, který se dostane tak daleko a je těsně před branami turnaje," líčila Sluková, před níž skončil v covidové pasti ze sportovců její kolega Ondřej Perušič a stolní tenista Pavel Širuček.

Beachvolejbalistky Markéta Nausch Sluková (vlevo) a Barbora Hermannová před odletem na olympijské hry do Tokia.

Vlastimil Vacek, Právo

Sluková si chtěla dopřát mateřskou pauzu už vloni po plánované olympiádě, což s těžkým srdcem odložila. Zbytečně...

Tokio mělo být její třetí olympiádou. V Londýně si ještě s Kristýnou Kolocovou jako populární dvojice Kiki a Maki získaly srdce mnoha fanoušků a vybojovaly vynikající páté místo.

Po bouřlivém rozchodu s parťačkou se na kurtu dala dohromady s Barborou Hermannovou, získaly dvě evropské medaile, na poslední chvíli se nominovaly do olympijského Londýna, se 17. místem spokojené nebyly. O to větší touhu měly se v Tokiu předvést v lepším světle.