O rok odložená olympiáda v Tokiu je navzdory pokračující pandemii koronaviru tady a čtenářům Práva a Sport.cz zprostředkovávají zpravodajství přímo z Japonska reportéři Michal Osoba, Radek Malina a Pavel Novotný. Své nejen sportovní postřehy z místa zaznamenávají do Tokijského zápisníku.

Vzpomínáte na bláznivou televizní show Takešiho hrad? Typicky japonskou bizarní záležitost, u níž během krátkého okamžiku napětím nedýcháte, o chvíli později se nad neuvěřitelnými scénkami lehce červenáte studem a vzápětí si můžete smíchy utrhnout bránici. Nevím proč, ale při příletu do olympijského Tokia ve mně neustále rezonovala právě tahle směsice pocitů a asociace se zmíněným pořadem.

Japonci s ohledem na pandemii koronaviru dopředu vyhlásili přísná opatření a zprávy o mnohahodinové (dosavadní rekord činí třináct hodin) uvítací proceduře, které přímo z místa od minulého týdne přicházely, v člověku dopředu budily úzkost. Realita nakonec byla v duchu zmíněné show - praštěně bláznivá.

Povinně nainstalovaná aplikace v mobilním telefonu nakonec na nekonečném počtu kontrolních stanovišť nehrála tu hlavní roli. To spíš žlutý papír, kterým jste dokola mávali na stejně mávající regulátory husího pochodu. K okénku prosím, klikyhák na lejstro, vyfasovat další papír a úkrok k dalšímu okénku, do další místnosti. A do další. Odběr slin na PCR test z vyprahlých úst po dvanácti hodinách letu. Chyběly už jen rotující válce s bahenním dopadem.

Dlužno dodat, že náš redakční tým zvládl bizarní show v solidním čase lehce přes tři hodiny a zaslouženě postoupil do další fáze. Jaká bude? Trefně situaci před odletem do Tokia popsala triatlonistka Vendula Frintová: „Myslím, že nás ještě čeká nejedno překvapení."

S ohledem na vývoj situace kolem Českého olympijského týmu prorocká slova...