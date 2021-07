Jedním z hlavních trháků sobotního startu olympijských soutěží je tradičně začátek soubojů světové plavecké elity a hned první den půjde do akce i letošní mistryně Evropy Barbora Seemanová. Česká hvězda bude tahounkou štafety na 4x100 metrů volný způsob, která se v Tokiu představí v novém složení.

Zatímco kvalifikaci štafety zařídily před dvěma lety na MS v Koreji spolu se Seemanovou Anna Kolářová, Simona Kubová a Anika Apostalon, v Tokiu dojde ke změně na dvou postech. Kubovou nahradila Kristýna Horská a čtvrté místo obsadila Barbora Janíčková. „Složení vzešlo z červnového nominačního pléna svazu. Podle našich interních pravidel jsme nominovali dvě závodnice s A-limitem a nejrychlejším letošním časem, což splnily Seemanová s Horskou. Zbylé posty jsme obsadily plavkyněmi s B-limitem a rovněž nejrychlejším časem," přiblížil Právu šéftrenér Vlastimír Perna.

Plavecká výprava se do dějiště her přesunula ve čtvrtek po deseti dnech aklimatizačního kempu v Kóči a v pátek už ochutnávala vodu v olympijském bazénu. „Bazén je nádherný, možná jeden z nejhezčích, jaký jsem viděla. Uchvátila mě vynikající bíločervená kombinace startovních bloků," popisovala Seemanová po důkladné prohlídce svatostánku vodních sportů.

Specifikem závodů v Tokiu je obrácený program s večerními rozplavbami a dopoledními finálovými bloky, který vychází vstříc zájmům velkých televizních společností. „Pro nás je tohle hodně těžké, celoživotně jsme navyklí mít rozplavby ráno. Snažili jsme se na to v posledním půlroce závodníky připravit. Podmínky jsou ale pro všechny stejné," podotkla trenérka Seemanové Petra Škábová.

Ambice nově poskládané štafety? „Když zaplaveme naše maxima, tak bychom měly mít na český rekord. Na startu je šestnáct kvalifikovaných zemí a náš čas je hodně vzadu, takže bychom rozhodně chtěly nějakou štafetu porazit," říkala s úsměvem evropská šampionka na kraulařské dvoustovce Seemanová.

Kvarteto Češek s ohledem na sobotní start oželelo včerejší zahájení a na Olympijský stadion se z plavecké výpravy podívali dva debutanti pod pěti kruhy, Janové Šefl a Čejka. Druhý jmenovaný se pak v Tokiu ukáže v nedělní rozplavbě na 100 metrů znak a na stejné distanci bude bojovat o postup do semifinále rovněž nejzkušenější členka české výpravy Kubová. „I bez diváků to byl obrovský zážitek, neskutečně mě to před závodem nabilo," neskrýval nadšení Čejka.