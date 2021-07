Jessen měl pochopitelně úplně jiné ambice, však do olympijské nominace proklouzl až na poslední chvíli. A to si ještě v Tokiu jako jeden z pasažérů „covidového letu" prožil spoustu stresu.

„Každý den bylo něco nového, musel jsem doufat, že ke mně to nedojde. Ale nevěděli jsme, co bude. Nervy to byly," neskrýval Jessen, jenž také skončil na preventivní izolaci. „Aspoň jsme mohli trénovat," hlásil s úlevou.

David Jessen na oh v Tokiu.

Athit Perawongmetha, Reuters

Mohl i závodit a při jeho kvalifikačním vystoupení vzpomínka na legendu české i světové gymnastika ožila.

Čáslavská v roce 1964 na bradlech při svém výjimečném kousku zvaném Ultra C spadla a přišla tak zřejmě o další zlato. Zklamání ale na sobě nedala znát, opět naskočila na bradla a zacvičila znova celou sestavu. Pro diváky, a ti ji za to nadšeně aplaudovali. Jeden z nich jí pak na památku dokonce věnoval ceněný samurajský meč.

Jessen se do problémů dostal na hrazdě, kdy dvakrát spadl při stejném cviku. Přesto se na náčiní vrátil a sestavu docvičil. Přirovnání k Čáslavské se jen pousmál. „Trochu podobné to je. Takový je náš sport. Když spadneš, musíš to dobojovat do konce jako to dělala Věra Čáslavská a stejně jsem přemýšlel já," popsal.

Byť má vrcholovou gymnastiku v krvi jako syn bývalé vicemistryně světa Hany Říčné, se sedminásobnou olympijskou vítězkou Čáslavskou se potkal jen jednou. „Aspoň myslím. Jako hodně malý, moc si to nepamatuju," přiznává.

Však rodák z Brna vyrůstal na Floridě, má i americké občanství, vystudoval prestižní univerzitu ve Stanfordu. Stejně jako třeba americká plavkyně Katie Ledecká, adeptka na jednu z největších hvězd tokijské olympiády. Dokonce spolu byli ve stejném ročníku. „Víme o sobě. Potkávali jsme se třeba ve vířivce nebo ledovém bazénu," popisuje.

Zatímco pětinásobná olympijská vítězka v bazénu, která má po dědovi kořeny v Československa, ještě plánuje přidávat další úspěchy, Jessen už se chce po bakalářském titulu vydat spíše akademickou cestou. Láká ho práce doktora.

„V Americe se čtyři roky studuje bakalář, pak čtyři roky medicína a je tam pauza, protože se musíte znovu přihlásit. Jsem teď na čekací listině jedné školy a když to nevyjde, budu další rok bez školy a budu muset shánět práci, abych získal nějaké zkušenosti," přiznává současnou nejistotu.

Každopádně tuší, že gymnastika půjde v jeho 24 letech na druhou kolej. „Ve víceboji asi tímhle olympijským závodem končím. Ale je těžké říct, že končím úplně. Budu se soustředit na studium a když to půjde, tak si zacvičím na koni nebo třeba na hrazdě," přemítá.