Deset dnů po pozitivním testu Perušiče trávili odděleně. Schweiner v karanténě pro blízké kontakty, jeho parťák v izolaci. Však také na svém Facebooku s nadsázkou Perušičovo zapojení do turnaje přirovnávali k povstání bájného Fénixe z popela.

„Tři čtyři dny jsem měl nějaké symptomy, tak jsem nedělal nic. Stihl jsem tak jeden trochu hodnotnější trénink a dvě kompenzační cvičení. A i z toho jsem se hrozně unavil a zadýchal, takže očekávání před zápasem nebyla velká," neskrýval Perušič, jenž měl pozitivní test druhý den po přistání olympijského speciálu.

Čeští plážoví volejbalistí Ondřej Perušič a David Schweiner při svém prvním duelu na OH v Tokiu.

Pilar Olivares, Reuters

Na prvním společném tréninku na kurtu se sešli se Schweinerem večer před vstupem do turnaje. A druhý den už ostrý zápas, v Šiozake Parku za hlasitých zvuků cikád strávili na kurtu přes hodinu.

„Začátek byl hodně nervózní, to tréninkové manko úplně nepomáhalo našemu sebevědomí," přiznával Schweiner. Mexičané první set vyhráli, pak ale vítězové letošního elitního turnaje v Dauhá a finalisté z Ostravy nastartovali povedený obrat.

„Myslím, že až na pár balonů jsme se s tím popasovali dobře, protože Mexičani jsou dobrý tým, také dokázali porazit i světové jedničky nebo mistry světa," cenil si Schweiner po vítězství 16:14 ve třetím setu.

Ondřej Perušič v akci během utkání olympisjkého turnaje proti mexickému páru.

John Sibley, Reuters

Do dalších bojů postoupí vždy první tři týmy ve skupině, Češi stále můžou teoreticky skončit první i čtvrtí. V sobotu je čekají od 9.00 SELČ úřadující mistři světa Krasilnikov se Stojanovským z Ruska, kteří ale podlehli Lotyšům Plavinsovi s Tocsem.

Co si do té doby české jedničky dopřejí? „Já doufám, že nějaký společný trénink, na tom bych si zakládal," pousmál se Schweiner. Stále totiž bydlí mimo vesnici a každý jinde.

„Pořád jsme všichni vedeni jako blízké kontakty, přitom já jsem vlastně blízký kontakt sám sebe," popisuje Perušič paradoxní situaci. „Je to trochu složitější na organizaci, na tréninky musíme používat individuální dopravu, abychom se nepotkávali s dalšími lidmi," vypráví.

Na šlamastyku, která je v Tokiu potkala, se ale snaží nemyslet. „Nikdy by mě nenapadlo, že to řeknu, když jsme se po takové sezoně kvalifikovali na olympiádu. Ale karanténa a izolace nás donutily změnit nastavení tak, že jsme byli rádi, když jsme se dostali na hřiště," přiznal Perušič a odmítal, že by v Tokiu prožívali nejhorší chvíle ve společné kariéře.

„Poslední dva týdny byly těžké, ale horší byl první rok, kdy jsme spolu hráli. Cestovali jsme po světě, prohrávali v prvních kolech kvalifikací, a to vás přiměje přemýšlet, jestli jste schopni hrát na vysoké úrovni. Teď jsme se kvalifikovali na olympiádu a už to je pro nás neuvěřitelné," přiznal.