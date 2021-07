Oba čeští střelci nabídli divákům v olympijském střeleckém komplexu nevšední podívanou. Lipták měl v průběhu finále namále, naopak Kostelecký mířil suverénně do rozstřelu o zlato. Do něj nakonec proklouzl i druhý český brokař a postupně náskok zlatého hrdiny z Pekingu smazal. V napínavém souboji dvou kamarádů nakonec rozhodoval rozstřel a Lipták svůj premiérový olympijský triumf pojistil 57. ránou, zatímco Kostelecký letící terč minul.

Napadlo by vás někdy, že může mít olympijský závod v Tokiu takový průběh?

Jiří Lipták: Já jsem se musel jen smát, protože tohle by mě nenapadlo ani v tom nejodvážnějším snu. Nicméně my jsme měli sen stát vedle sebe na stupních vítězů na velkém závodě typu Světového poháru, mistrovství Evropy nebo světa. Ale že to bude na olympiádě? A tak blízko sebe, že budeme stát? Tak to je pecka.

Český střelec Jiří Lipták se raduje ze zisku zlaté medaile.

Ondřej Deml, ČTK

David Kostelecký: My bychom byli stejně veselí, i kdybychom měli stříbro a bronz. A stačilo málo a mohli jsme být třeba čtvrtý a šestý. A říkali bychom: Tak holt zase za tři roky znova. Ale tohle je neuvěřitelný a myslím, že jsme napsali historii české střelby a sportu jako takového.

Když vypadl bronzový Brit Coward Holley a šli jste střílet o zlato, objali jste se a prohodili pár slov. Co zaznělo?

JL: Přesně si už nevzpomínám. Něco jako „Hodně štěstí“ nebo „Zaber vole“, něco takového. Něco kamarádského. Ne jako „Hele, pusť mě tam“. (smích) Myslím, že rozstřel byl zajímavý, nebylo rozhodnuto hned na prvním, druhém terči.

DK: Myslím, že to byl férový boj. Já jsem tam měl trochu výpadek, když jsem měl jistý bronz, tak jsem se najednou nemohl nastartovat. Přece jen v šestačtyřiceti funguje hlava jinak než v pětadvaceti. Každopádně jsem rád, že to i v tomhle pozdním sportovním věku ještě jde.

Český střelec Jiří Lipták z ČR se zlatou medailí.

Ondřej Deml, ČTK

Nepřišli jste si v poslední části finále jako při společném tréninku?

JL: Je pravda, že spolu často trénujeme takhle ve dvou, i v tomhle tempu.

DK: Já jsem si teda spíš říkal: To je v prdeli, ty vole, K.O. (smích)

JL: Chodíme i dvojité položky na padesát terčů, tady se nám to asi vyplatilo.

DK: To určitě, soupeři pak odpadávali. Asi špatná fyzička...

David zná roli olympijského vítěze. Nebavili jste se o tom, co to obnáší?

JL: Jo, David mě varoval, že teď nebudu mít klid.

DK: To už nebudeš mít celej život! (smích)

JL: Já si to nějak zařídím a počkám, až se to uklidní. (smích) Mám v plánu dva týdny dovolené, protože jsme teď byli furt od rodiny. Vůbec nevím, jak utekl červenec. Pořád jsme někde byli, na tréninku, na střelnici. Ale vyplatilo se to.

DK: Já jsem to Jirkovi předpověděl už pět let dozadu. A říkal jsem i tady našemu koučovi, že bude stoprocentně ve finále a medaili udělá. Jedno jakou. Nebylo to pro mě překvapení.

Ale zlato-stříbrný double... Po poslední ráně jste společně seděli na zemi. Co jste si řekli?

JL: Říkal jsem Davidovi, ať mě kopne, jestli se mi to nezdá. Tohle fakt není normální. (smích)