Sen je v troskách, zápasník Artur Omarov se s olympijskou žíněnkou v Tokiu musel rozloučit už po prvním souboji v řecko-římském stylu kategorie do 97 kg. A loučení to pro dvaatřicetiletého borce bylo po osmifinálové prohře s Maďarem Alexem Szökem hodně bolestné.

„Strašně moc mě to mrzí, nezasloužil jsem si prohrát v prvním kole," smutnil Omarov po duelu s o jedenáct let mladším soupeřem, který se dokázal postavit taktickému plánu pořízka z Chomutova. „Dodržel jsem všechno, co bylo k výhře potřeba. Bohužel přišlo, čeho jsem se nejvíc obával. Mé nejdůležitější utkání už tolikrát něco zhatilo, ať to byl faul, blbé rozhodnutí, nechtěný úder hlavou...," krčil rameny rodák z kavkazského Dagestánu, který od dětství vyrůstal v Česku.

Maďarský zápasník se v první polovině šestiminutového duelu totiž dostal do vedení po situaci, kterou podle Omarova rozhodčí špatně vyhodnotil. „Měli jsme tuhle taktiku připravenou. Že půjdu v prvním kole dolů, budu pasivní, stáhnu si záběr trošičku níž. Jenže Maďar mi okamžitě převzal ruku, držel mi ji a rozhodčí samozřejmě začal napomínat mě, ať ji vyndám. Soupeř to slyšel, stáhnul mi ruku ještě víc, takže nešla vyndat a dostal jsem faul," popisoval klíčový moment český bojovník.

S pocitem nespravedlnosti se Omarov pokoušel proti výroku protestovat, turecký arbitr ale připomínky ignoroval. „Snažil jsem se rozhodčímu vysvětlit, že mi soupeř držel prsty a ruku, ale vůbec ho to nezajímalo. To zrušilo můj plán a soupeř pak dostal ještě dva body," říkal mrzutě. „Blesklo mi hlavou, jestli to tam hodit (využít jedné možnosti přezkoumat video - pozn. red.). Ale neměl bych šanci, protože nebylo vidět, kdo koho drží. Viděl jsem, že chce Artur ruku vyndat, že to od něj nebylo záměrné. Ale rozhodčí viděl, co viděl," poznamenal trenér Václav Scheiner.

Český zápasník v řecko-římském stylu Artur Omarov při svém premiérovém startu na OH v Tokiu.

Bartáková Lenka, ČTK

Omarov ale sportovně vinu na rozhodčího neházel. „Dopustil jsem, aby mi tu ruku chytil," uznal. „Asi bych se ale mnohem líp smířil s tím, kdyby mě soupeř přejel. Kdybych na to neměl, neustál jeho tlak a dovolil mu dělat bodové akce v postoji. Ale tohle se mi ještě nikdy nestalo. A mrzí mě, že to bylo právě na olympijských hrách, snad si z toho vezmu ponaučení," podotkl smutně.

Výkon českého zápasníka hodnotil pozitivně i Scheiner. „Nebylo nic, co bych mu úplně vytknul. To, že polknul taktický manévr Maďara,... Dalo by se říct, že byla chyba, že tam ruce dával. Ale to je jeho styl obrany po písknutí, nevidím to jako zásadní chybu, nikdy se mu to nestalo. Maďar využil situace. Jeho manévr byl chytrý, nebyl vidět. Kdyby to udělal Artur, tak ho budu plácat po ramenou," líčil kouč.

Omarov po prohře živil naději na postup do oprav. Potřeboval ale, aby jeho maďarský přemožitel ve čtvrtfinále vyřadil světovou jedničku Musu Jevlojeva z Ruska. „Budu doufat, že přes něj projde a budu mít ještě možnost bojovat alespoň o šanci na bronz. Bude to pro něj ale křest ohněm," tušil český zápasník.

Ruský mistr světa i Evropy ale překvapení nepřipustil a Omarov další příležitost při svém olympijském debutu nedostal. Hned po zklamání na žíněnce si ale vytkl jako další cíl Paříž. „Kdybych se na olympiádu nekvalifikoval, tak už bych asi v kariéře nepokračoval. Ale účast v Tokiu mě strašně moc nakopla. A řekli jsme si už dopředu s trenérem, že ať to dopadne, jak to dopadne, tak se pokusím probojovat i do Paříže," dodal český reprezentant.