Rychle se oklepat z ne příliš povedeného úterka - to si přejí čeští sportovci v Tokiu. A zatím se jim daří! Oštěpaři Vítězslav Veselý a Jakub Vadlejch ve středečním programu XXXII. olympijských her v kvalifikaci napravili pošramocenou pověst české oštěpařské školy a Josef Dostál na deblkajaku s Radkem Šloufem uspěli v rozjížďkách. Mílařka Kristiina Mäki v národním rekordu postoupila do finále. Diana Mezuliáníková si vylepšila osobní maximum, ale na finále to nestačilo. Boj o postup čeká ještě čtvrtkařku Ladu Vondrovou. Kvalifikaci odstartovaly golfistky včetně Kláry Spilkové, která je průběžně sedmá. Celkem se dnes bude rozdělovat 17 sad medailí.