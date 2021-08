Olympijské hry v Tokiu pokračují dalším dnem. Také ve čtvrtek se fanouškům představí řada českých sportovců. Od 10:30 leze ve finále čtyřnásobný mistr světa Adam Ondra, který patří k největším favoritům olympijské stěny. Jako první vstoupil do třináctého dne plavec Matěj Kozubek a nevedl si vůbec dobře, když doplaval jako poslední ze závodníků, kteří závod dokončili. Josef Dostál a Radek Šlouf se probojovali ze čtvrté pozice v semifinálové jízdě do boje o medaile, který začně v 5:55 SEČ. Golfistka Klára Spilková nastupuje do druhého kola golfového turnaje žen. Na atletickém stadionu bojují desetibojaři Adam Sebastian Helcelet a Jiří Sýkora a do her vstupují také moderní pětibojaři Jan Kuf a Martin Vlach. Veškeré dění čtvrtečního programu XXXII. letních olympijských her v Tokiu můžete sledovat v aktualizované ONLINE reportáži na webu Sport.cz