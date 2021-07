„Ani na papíře trať nevypadala tak těžká, jak se ukázala ve skutečnosti," usmál se Tomáš Konečný, trenér české reprezentace, když tým ve složení Kukrle, Schlegel, Štybar a Neumanová projel trasu závodu. „Poslední kopec třicet kilometrů před cílem mužské trasy je extrémní," připomínal Konečný výstup na Mikuni pass dlouhý skoro osm kilometrů, kde jsou místy „rampy" s dvoučíselným procentuálním sklonem.

V Tokiu na startu budou skoro všechny hvězdy. Vítěz Tour de France Tadej Pogačar, jeho krajan Primož Roglič, Belgičané Wout van Aert, Remco Evenepoel, Ital Nibali i mnozí další. „Problém všech velmocí je, že každý tým má maximálně pět lidí. A když máte dva lídry, ve třech nejde peloton uhlídat. Proto bude závod hodně otevřený," předvídal Konečný. „Stačí vzpomenout, jaké domestiky měl k ruce Cavendish v Londýně 2012. A po dvou stech kilometrech v nohách to prostě neuhlídali. Tady je trať ještě náročnější," mínil Konečný.

Trojici českých reprezentantů bude ordinovat ofenzivní pojetí. „Rozhodně nebudeme čekat na závěrečný kopec. Pro nás bude výhoda být v úniku a zkusit přijet do posledního kopce s náskokem. Musíme jít štěstí naproti, protože sice nejsme favorité, ale ani nejsme úplně bez šance," usmál se Konečný.

Největšího soupeře paradoxně nevidí v pelotonu. „Všichni kluci na startu budou mít obrovskou výkonnost. Tady není nikdo jen na výletě. A tak bude absolutně klíčové zvládnutí přechodu do zcela jiného počasí," mínil Konečný.

Na japonské vedro a mimořádné vlhko připravoval speciální vychytávku už v Česku. „Nakoupil jsem dámské silonky, které se rozstříhají a dává se do nich led. Je to vlastně alfa a omega výkonu v tak extrémním klimatu. Jako první jsme to použili už při mistrovství světa v Kataru. Naplněné ledem je budeme podávat z auta, připravené budou i na občerstvovacích stanicích a v menší podobě připevněné k bidonům," vysvětlil Konečný, který věří, že bez šance při nedělním závodě žen nebude ani jediná česká zástupkyně Tereza Neumanová. „Je to okruh pro klasikářky. Není tak drsný jako v případě mužů. Určitě může překvapit," věřil Konečný české reprezentantce.