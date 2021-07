Čechům mohli k postupu pomoct Lotyšové Plavinš a Točš, jejich prohra s mexickým párem Gaxiola, Rubio ale znamenala povinnost Rusy porazit. Stejně jako před měsícem na turnaji Světového okruhu v Ostravě. Vyhraný první set budil naději, ve druhém ale začali mít Rusové navrch.

„Dívali jsme se na záznam i na statistiky z Ostravy, co jsme udělali dobře i co se nám nepovedlo. Bohužel se nám nepodařilo navázat a dodržet některé taktické pokyny, Rusové ale hráli líp. Ondra už zmiňoval, že to bere celé na sebe, ale jsme tam dva. Když to jednomu nejde, tak by měl mít možnost opřít se o toho druhého. A já jsem mu dneska bohužel nedokázal pomoct. Z toho bohužel pramenila prohra, protože Rusové předvedli dobrý výkon," říkal posmutněle Schweiner do hlasitého vrzání cikád v Shiokaze Parku.

Čeští beachaři po zběsilém vývoji událostí od příletu do Japonska dali své misi krycí jméno Fénix. A jako bájný pták se dokázali po peripetiích s pozitivním testem Perušiče, nařízené izolaci i kontumaci prvního zápasu, do kterého nemohli kvůli karanténě zasáhnout, odrazit zde dna a po výhře nad Mexičany drželi šanci na postup.

Nakonec ale zbyla jen příslovečná hromádka popela a Fénix nepovstal. „Závěr je samozřejmě obrovský zklamání. Když vaše pětiletá práce takhle vezme za své během dvou týdnů, tak to samozřejmě hodně bolí," podotkl Perušič. „Mám smíšené pocity. Za ten zápas s Mexikem jsem na celý náš tým hrozně pyšný. Dokázali jsme proti velmi silnému týmu předvést dobrý výkon a vyhrát," dodal šestadvacetiletý plážový volejbalista.

Písek v aréně pod prudkým sluncem doslova žhnul, Češi ale na počasí nenaříkali. „Byť je lákavá představa hodit to na fyzičku, tak o tom to moc nebylo. Myslím, že můj poměrně strašný výkon se dá rozdělit na jednotlivé segmenty. Ve druhé půlce druhého setu jsem udělal několik chyb a v tie breaku mě Rusové dostali do velkých problémů a já jsem se s tím nebyl schopný popasovat. Zkusili jsme pak zariskovat v obraně a na servisu, ani to nevyšlo a jen to podtrhlo můj příšerný výkon," tvrdil omluvně Perušič.

Ondřej Perušič v akci během klání s ruskými soupeři.

Pilar Olivares, Reuters

Jeho parťák i přes smutek z vyřazení hleděl dál. „Emoce jsou samozřejmě spíš negativní, ale když se podívám pět až šest let zpátky, kdy jsme začínali a byl sen dostat se na olympiádu... Celý ten náš proces, výsledky a to, že jsme se sem kvalifikovali, bychom brali. Ale člověk vždycky žije přítomností, snaží se mít víc a my jsme taky mířili výš. Asi nás to bude chvíli bolet, ale určitě nekončíme. V sezoně jsou ještě důležité turnaje a pokusíme se uspět tam," říkal smířeně Schweiner.

S tím Perušič souhlasil. „Jestli mám vidět něco pozitivního kromě svého PCR testu, tak že se od toho odpíchneme do dalších turnajů. Opravíme chyby, které nefungovaly, já trochu zapracuju na ztrátě a na fyzičce a třeba už na mistrovství Evropy předvedeme nějaký dobrý výkon a výsledek," určil jasný cíl pro srpnové mistrovství Evropy ve Vídni.