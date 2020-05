Atletická Diamantová liga by měla začít v Monaku, finále nebude

Atletická Diamantová liga by měla začít 14. srpna v Monaku. Do poloviny října by se mělo uskutečnit jedenáct mítinků, které mohou mít různé formáty vzhledem k aktuálním vládním omezením kvůli koronaviru v jednotlivých zemích. Vzhledem k různorodým podmínkám tentokrát nebudou atleti sbírat body do pořadí jednotlivých disciplín a neuskuteční se finále v Curychu. Předběžný kalendář zveřejnila Diamantová liga na svém webu.