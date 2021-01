Šest titulů a dvě děti. Priority se mi změnily, ale medaili chci pořád, hlásí český šampion

Jak jste vybírali méně obvyklé jméno? Znáte nějakého Matea?

Právě, že ne, což je trochu výhoda. Většinou, když hledáte jméno, řeknete si: „Jaj, jednoho takového znám, to je pěkný trouba…“ (úsměv) My chtěli jméno na M, zvažovali jsme Matyáš, Mathias, nebo Mateo. Matyáše jednoho znám a je skvělý kluk, tak jsem byl klidně pro, ale Nelle se to moc nelíbilo, že jako české jméno k Mie moc nejde. Tak jsem rozhodl, že bude Mateo.

Chtěli jste mít děti tak věkově blízko u sebe? Teď vás asi čeká zápřah…

Chtěli jsme je dva roky od sebe, ale Mia se povedla trochu později, než jsme mysleli, Mateo naopak hned. Ale já myslím, že rok a půl je v pohodě.

Prý jste si přál spíš druhou dceru.

Původně jsem chtěl mít kluka a holku, pak jsem si říkal, že když už se umím starat o holku, klidně bych měl dvě. Ale s klukem to bude zase něco úplně nového. Jsem rád, že je zdravý, a naučím se starat i o něj. (úsměv)

Na poslední chvíli před rozšířením rodiny jste se stihli přestěhovat i do domku nedaleko Brandýsa nad Labem…

Těsně před Vánoci. Jsme teď ve větším, tak máme prostor. Děti už mají nachystané pokojíčky, až bude mít každé svůj. Ještě chybí dodělat zahrada, tu jsme nestihli, ani na ni nezbývá moc peněz, tak snad přes halovou sezonu něco našetřím.

Na to úplně není ideální doba, řada mítinků se rušila…

Bude to těžké, opravdu jich moc nebude. Ale v pátek startuju na větším mítinku v Karlsruhe, tak se těším na první čtvrtku.

Zatím jste si formu otestoval na dvoustovce v pražské Stromovce za 21,02.

Bavili jsme se s trenérem, že bych chtěl běžet kolem 21,10 i podle tréninků. Tak jsem byl jakž takž spokojený, ale z běhu jsem neměl dobrý pocit. Na tréninku to jde, ale když mám jít jen ten jeden úsek, nejsem vyběhaný a odpočatý, je to trochu utrápené, chybí uvolněnost.

Není nedostatek odpočinku i důsledkem nabitých posledních dnů v osobním životě?

Samozřejmě si na nový režim zvykám, jsem míň vyspalý, než bych měl, ale to se myslím může případně projevit až v dlouhodobějším výhledu, ne teď.¨

Poslední dva roky jste se venku na svoji hlavní disciplínu čtvrtku nesoustředil, v únoru vám bude třicet let. Cítíte v sobě ještě ten závodní drajv jako zamlada, nebo už se vám změnily priority?

Priority se mi určitě změnily, ten drajv ztrácím asi i s věkem. Ne v závodech, spíš na trénincích, třeba speciální vytrvalost se trénuje hůř, nemám do ní takovou chuť, ale furt to zvládám. Navíc v říjnu jsem měl covid a pak jsem se docela těžce vracel, nebyl jsem schopný ty těžké tréninky odběhat, byl jsem z toho špatný. Pak jsme ty tréninky s trenérem trochu upravili a začalo se mi běhat líp. Není to na osobák, ale vypadá to dobře a o medaili na halové Evropě v Toruni chci bojovat. Pokud bude…

Museli jste s trenérem Daliborem Kupkou kvůli cestovním omezením improvizovat v přípravě? Vloni jste byl až do půlky halové sezony na soustředění v Jihoafrické republice…

Teď jsme byli v prosinci na Kanárech, pak už jsem chtěl zůstat tady, protože Nellča měla termín 1. února, tak abych jí mohl pomáhat a byl u porodu. Takže jsem trénoval tady v hale, nejsou to úplně ideální podmínky, ale i tak se dalo dobře připravit.