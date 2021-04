Skoro padesát let bez olympiády? Češi to můžou změnit! Ale bez rizika to nepůjde

S vylepšováním rekordů to bude při očekávanému chladu v polském Chořově složité, ale o víkendu při pátém ročníku atletických Světových štafet bude klíčové celkové pořadí. Postup do osmičlenného finále znamená účast na olympiádě, elitní desítka (ve smíšené štafetě dvanáctka) si zajistí start na mistrovství světa za rok v americkém Eugene. A o oboje chtějí bojovat i česká kvarteta. Ve hře budou hned čtyři: na 4x100 m mužů i žen, na 4x400 m mužů a ve smíšené štafetě. Do vlaku směr Chořov ve středu na pražském hlavním nádraží nasedli nejlepší čeští sprinteři s výjimkou zraněného překážkáře Víta Müllera. „Určitě se chceme minimálně na mistrovství světa probojovat. Má být docela hnusně, což může být naše výhoda, zbytek bude dost mrznout,“ usmívá se čtvrtkařka Lada Vondrová, která by s Barborou Malíkovou měla tvořit ženský základ smíšené štafety a místo slunných Kanárských ostrovů se připravovala v Pardubicích. Do Polska kvůli pandemii koronaviru nedorazilo několik sprinterských velmocí včetně USA či Jamajky, což boj o finálovou osmičku papírově ulehčuje. „Určitě můžeme k závodům teď vzhlížet s větším optimismem,“ připouští český čtvrtkařský rekordman Pavel Maslák. Osm zemí v každé štafetě už se nominovalo z předloňského mistrovství světa v Dauhá. Pokud některá postoupí do finále i teď, doplní se pak olympijská šestnáctka na konci nominačního období podle zaběhnutých časů.