Jak se cítíte po zapojení do přípravy národního týmu?

Mám dost natrénováno přes léto, takže nebyl žádný problém hned naskočit. Většinu kluků znám deset let, takže souhra okamžitě zafungovala a rychle jsem si oživil systémy i metody kouče Ginzburga. A hned po té první společné hodince s nároďákem v Nymburku na hřišti cítím takovou správnou natěšenost. Za ty čtyři týdny, co zbývají do startu šampionátu, budeme hrát i devět přípravných zápasů, což je podle mě skvělá porce, abychom to pro Čínu správně vyladili.

Co ale říkáte na to, že národnímu týmu bude na mistrovství světa chybět klíčový pivot Jan Veselý?

Trochu jsem to tušil. Mluvili jsme spolu a s jeho kolenem to už delší dobu nevypadalo dobře, i když vím, že Honza dělal všechno pro to, aby mohl jet, a fakt ho to musí strašně mrzet. Skoro tři měsíce nehrál a pořád se přesně neví, co s nohou má. Taky myslím, že se bojí, že ho může zlobit i příští sezonu. Je to ale velká smůla, že přijde o akci, kdy se reprezentace objeví po 37 letech na mistrovství světa.

Veselý národnímu týmu chyběl i na evropském šampionátu před dvěma lety a tehdy to bylo hodně znát, Česko vypadlo hned ve skupině. Dá se z toho vzít nějaké ponaučení?

Taky jsem nad tím uvažoval, ale myslím, že to není dobré srovnávat. Tehdy to byla první akce pro spoustu hráčů, kteří se mezitím dostali na jinou úroveň a mají lepší dovednost i sebevědomí. Na tom mistrovství Evropy nám hlavně chyběly centimetry pod košem, ty teď určitě dodá Ondra Balvín a cenné budou zkušenosti také tehdy chybějících Pavla Pumprly a Blake Schilba.

Jak složité tedy bude Veselého nahradit?

Je to citelná ztráta, individuálně nahradit Honza nejde. V obraně dokáže prakticky kohokoli přebrat, je hodně běhavý a má i střeleckou ruku. Navíc spolupráce nás dvou funguje už někdy od patnácti, kdy jsme se poprvé potkali v juniorech, ale musíme situaci brát, jaká je. Bez Veselého budeme muset hrát prostě jiným stylem. Máme tu kluky připravené převzít zodpovědnost. Zejména Balvín se dostal do podoby výborného pivota, který díky euroligovým bitvám dost vyzrál.

Zůstává českým cílem na MS postup ze skupiny i přes Veselého absenci?

Určitě by pro psychiku týmu nebylo dobré najednou se toho zaleknout, to bychom na šampionát ani nemuseli jezdit. Věřím, že i přes tohle oslabení můžeme o druhé postupové místo s Turky a Japonci bojovat. Pozice Američanů jako jasného favorita skupiny pořád platí.

I přes spoustu omluvenek řady hvězd počínaje LeBronem Jamesem, Stephenem Currym či Jamesem Hardenem?

Možná se to někomu nezdá, ale moje tříletá zkušenost z NBA říká, že ten tým je pořád ohromně silný. Viděl jsem na sociálních sítích fotky hráčů ze soustředění v Las Vegas. I když to třeba nejsou pro lidi tak zvučná jména, do tří čtyř let jsou to hráči pro All Star Game NBA. Asi se do omluvenek některých hvězd promítlo, že mají většinou před sebou poslední rok smlouvy, takže budou hrát o příští angažmá a trošku se bály nějakého rizika zranění. Šanci dostávají mladí, hladoví kluci, kteří se budou chtít předvést.

Jak moc vás mrzí, že v americké sestavě nebude ani váš kamarád a bývalý spoluhráč z Washingtonu Bradley Beal?

Těšil jsem se na něj. Bavili jsme se hned po losu o tom, jak si v Šanghaji zahrajeme proti sobě, jenže jemu se má narodit na konci léta druhý syn, takže proto účast odřekl. Kdyby se neomluvil, tak by na mistrovství světa určitě hrál.