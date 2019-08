Mistrovství světa v basketbalu proběhne od 31. srpna do 15. září v Číně. Všech dvaatřicet týmů je rozděleno do osmi skupin po čtyřech účastnících. Každá skupina se odehraje v jiném městě. Česká reprezentace sehraje tři utkání v základní skupině E v Šanghaji. Národní tým změří síly s USA, Japonskem a Tureckem.

Češi odehrají úvodní zápas proti favoritovi turnaje, 1. září nastoupí proti USA. O dva dny později budou hrát s Japonskem a 5. září s Tureckem.

Playoff MS v basketbalu 2019

Osmifinálové skupiny jsou na programu od 6. září, čtvrtfinále 10. a 11. září. Semifinále se hraje 13. září. Utkání o bronz a zlato nejlepší mužstva sehrají 15. září v Pekingu.

Celkem se světového šampionátu zúčastní dvaatřicet týmů. První dva celky ze základních skupin postoupí do osmifinálových skupin. Týmy na 3. a 4. místě po základních skupinách budou hrát o 17. - 32. místo. Dva nejlepší týmy z osmifinálových skupin, jsou čtyři, postoupí do čtvrtfinále, kde se následně hraje systém play off na jedno vítězné utkání.

Česká nominace: Satoranský ano, Veselý chybí

České reprezentaci bude chybět klíčový pivot Jan Veselý, který má problémy s kolenem. Hlavní hvězdou výběru bude rozehrávač Tomáš Satoranský z Chicaga, který se stal nejlépe placeným českým sportovcem. V NBA se dohodl na tříleté smlouvě, která mu zaručí průměrný roční příjem deset milionů dolarů (224 milionů korun).

Kvalifikace na OH 2020 v Tokiu

Světový šampionát je zároveň hlavní kvalifikací na olympijské hry 2020. Do Tokia postoupí sedm nejlepších týmů. O čtyři místa se bude následně hrát v kontinentálních kvalifikacích. Jistotu účasti má pořadatelské Japonsko.

Skupiny MS (Čína) Datum konání: 31. srpna - 15. září 2019 Skupina A (Peking): Čína, Venezuela, Polsko, Pobřeží slonoviny Skupina B (Wu-chan): Argentina, Rusko, Korea, Nigérie Skupina C (Kanton): Španělsko, Portoriko, Írán, Tunisko Skupina D (Fo-šan): Srbsko, Itálie, Filipíny, Angola Skupina E (Šanghaj): USA, Turecko, Česko, Japonsko Skupina F (Nanking): Řecko, Brazílie, Černá Hora, Nový Zéland Skupina G (Šen-čen): Francie, Dominikánská republika, Německo, Jordánsko Skupina H (Tung-kuan): Litva, Austrálie, Kanada, Senegal

Program základních skupin MS 31. srpna Skupina A (Peking) 10:00 Polsko - Venezuela 14:00 Pobřeží slonoviny - Čína Skupina B (Fo-šan) 10:30 Rusko - Nigérie 14:30 Argentina - Jižní Korea Skupina C (Kuang-čou) 10:30 Írán - Portoriko 14:30 Španělsko - Tunisko Skupina D (Wu-chan) 9:30 Angola - Srbsko 13.30 Filipíny - Itálie 1. září Skupina E (Šanghaj) 10:30 Turecko - Japonsko 14:30 Česko - USA Skupina F (Nan-ťing) 10:00 Nový Zéland - Brazílie 14:00 Řecko - Černá Hora Skupina G (Šen-čen) 10:30 Dominikánská republika - Jordánsko 14:30 Francie - Německo Skupina H (Tung-kuan) 9:30 Kanada - Austrálie 10:30 Senegal - Litva 2. září Skupina A (Peking) 10:00 Venezuela - Pobřeží slonoviny 14:00 Čína - Polsko Skupina B (Fo-šan) 10:30 Nigérie - Argentina 14:30 Jižní Korea - Rusko Skupina C (Kuang-čou) 10:30 Tunisko - Írán 14:30 Portoriko - Španělsko Skupina D (Wu-chan) 9:30 Itálie - Angola 13:30 Srbsko - Filipíny 3. září Skupina E (Šanghaj) 10:30 Japonsko - Česko 14:30 USA - Turecko Skupina F (Nan-ťing) 10:00 Černá Hora - Nový Zéland 14:00 Brazílie - Řecko Skupina G (Šen-čen) 10:30 Německo - Dominikánská republika 14:30 Jordánsko - Francie Skupina H (Tung-kuan) 9:30 Austrálie - Senegal 13:30 Litva - Kanada 4. září Skupina A (Peking) 10:00 Pobřeží slonoviny - Polsko 14:00 Venezuela - Čína Skupina B (Fo-šan) 10:30 Jižní Korea - Nigérie 14:30 Rusko - Argentina Skupina C (Kuang-čou) 10:30 Portoriko - Tunisko 14:30 Španělsko - Írán Skupina D (Wu-chan) 9:30 Angola - Filipíny 13:30 Itálie - Srbsko 5. září Skupina E (Šanghaj) 10:30 Turecko - Česko 14:30 USA - Japonsko Skupina F (Nan-ťing) 10:00 Brazílie - Černá Hora 14:00 Řecko - Nový Zéland Skupina G (Šen-čen) 10:30 Německo - Jordánsko 14:30 Dominikánská republika - Francie Skupina H (Tung-kuan) 9:30 Kanada - Senegal 13:30 Litva - Austrálie