Kapitáni vybrali základní pětky pro basketbalové Utkání hvězd

"Patrick si to ohromně zaslouží za svoji pracovitost. Třeba i po zápasech, kdy musí být unavený, jde do haly a dál na sobě dře. Je teď jedním z nejlepších hráčů ligy, což v posledním zápase v Hradci potvrdil užitečností 48. Byl to od něj neskutečný zápas," řekl v tiskové zprávě Sehnal k Samourově nominaci.

"Matěj Svoboda má individuálně výbornou sezonu, je hlavním tahounem Svitav. Nymburk jsme po dlouhé době porazili v lize, tak jsem jako malou omluvu vybral někoho z jeho týmu do základní pětky. Hayden Dalton je výborný střelec a jeden z top atletů ligy. Svými výkony v NBL a hlavně v Lize mistrů dokazuje, že do All Star patří," zmínil Sehnal vzájemný zápas s Nymburkem, jehož vítěznou ligovou sérii USK v polovině listopadu utnul po 93 zápasech.

"Šimon Puršl je jeden z mých největších kamarádů v lize, poslední dvě All-Star Game jsme byli spolu v týmu a podle mě je i on jedním z fyzicky nejnadanějších hráčů NBL, který bude mít co předvést," dodal Sehnal.

Také Ježek vybíral i z řad svých přátel. "S Ondrou Šiškou jsme spolu v Děčíně šest let a neskutečně jsme si sedli. Letošní sezonu naplňuje neuvěřitelnou energií, je to vůdčí osobnost našeho týmu a podává velmi vyrovnané a přesvědčivé výkony," komentoval svou volbu.

"Lamb Autrey je zkušený borec s předchozí vazbou na Děčín, s míčem si to užívá, má ho hodně rád a pro oko diváka je to vhodná volba. Jirka Jelínek, to je tvrdost a velké tělo, podává konzistentní výkony a moji nominaci si zaslouží. A Kuba Krakovič doplňuje můj koncept, kdy to měli být kamarádi, které jsem dlouho neviděl, a kteří mají i nesporné basketbalové kvality," dodal Ježek.