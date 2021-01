Zklamaná Elhotová: Česká liga a domácí pohár? Bude obtížné v tom hledat motivaci

"Končí pro nás kvalitní zápasy na evropské úrovni, což je už v lednu velice mrzuté. Do dubna budeme hrát jen českou ligu a domácí pohár. Bude obtížné v tom hledat motivaci," řekla Elhotová.

Pro ni a další české reprezentantky v týmu bude ještě konfrontací s mezinárodní scénou únorová kvalifikace mistrovství Evropy. V "bublině" v Istanbulu, kde hrál USK na začátku prosince Evropskou ligu, se utkají 4. února s Rumunskem a o dva dny později s Dánskem.

"To jsou zápasy, které budou těžké a musíme se v nich porvat a nejlépe je vyhrát, abychom měly dobrou pozici a kvalifikovaly se na mistrovství Evropy. Chceme předvést to nejlepší," řekla Elhotová.

"Česká liga je česká liga, musíme k tomu přistoupit zodpovědně. Půjde jen o to, abychom předvedly, co umíme, dokázaly, že jsme kvalitní tým a udržely si prvenství," doplnila k závěru sezony v domácí soutěži, kde USK nemá léta konkurenci.

Výhra byla povinností

Výhra nad Gdyní po dvou porážkách v domácím turnaji byla povinností. "Nedá se mluvit o spravení chuti. Šlo o to, abychom si neudělaly ostudu a neprohrály ještě s Gdyní. Každopádně měl každý v hlavě, že je to pro nás konec a tento zápas nic neřeší, takže to bylo jen o tom, kdo do toho dá to srdce a bude chtít se porvat o vítězství. Jsem ráda, že jsme si zachovaly trochu tvář a zápas vyhrály," podotkla.

Zleva Artemis Spanouová z Gdyně, Brionna Jonesová z USK Praha a Laura Miškinieneová z Gdyně.

Vít Šimánek, ČTK

Soupeřky měl náskok jen v první čtvrtině. "Dá se říci, že jsme vyhrávaly po celou dobu zápasu a mám velice pozitivní pocit z naší dnešní obrany. Vůbec jsme je nepouštěly do toho, na co jsou zvyklé. Ať to jsou nájezdy Bálintové, nebo jejich útočná hra celkově. Ve čtvrté čtvrtině nám šouply několik trojek, ale my jsme dokázaly kontrovat a skončilo to o 13 bodů, což je pro nás dobrý výsledek," doplnila.

V úterý tým trenérky Natálie Hejkové prohrál s Fenerbahce 70:99. "Proti Fenerbahce jsme si to nechaly utéct, trojkami nás absolutně přestřílely už v první čtvrtině a poločas byl o třicet bodů. Do takového zápasu se obtížně vrací," uvedla Elhotová k druhé porážce s tureckým týmem v sezoně.

Uchovat naději na postup se USK nepodařilo ve čtvrtek ani proti Lyonu, kterému podlehl 74:85. "S Lyonem to bylo vyrovnané, hrály jsme v tom zápase stabilně a bez velkých výkyvů. Pokryly jsme Johannesovou, kterou jsme chtěly ubránit, protože nám dala v předešlém zápase hodně trojek. Ale prosadily se jiné hráčky Ciaková a Clarková, byly to body, na které jsme nedokázaly odpovídat a obrátit zápas v náš prospěch," dodala Elhotová.