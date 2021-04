Basketbalisté Brooklynu přišli na čas o Hardena, ale vrací se Durant

Ze sestavy basketbalistů Brooklynu vypadl pro nejbližší období hvězdný rozehrávač James Harden, do týmu se ale vrací jiná superstar Kevin Durant. Hardena vyřadí nejméně na deset dní zranění stehenního svalu, které si zhoršil v pondělním vítězném derby s New York Knicks (114:112). Nastoupil do něj po dvouzápasové absenci, ale už po čtyřech minutách pro něj zápas skončil.