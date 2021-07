První, nejdůležitější, přitom neznámý. Jak Češi poznávají Írán

První zápas celého olympijského basketbalového turnaje a pro český tým možná hned ten nejdůležitější. Podle papírových předpokladů by si to měl s Íránem rozdat o třetí místo za USA a Francií, které bude ve dvou ze tří skupin postupové. Na druhou stranu předpoklady už svěřenci Ronena Ginzburga několikrát postavily na hlavu, jinak by na tokijské olympiádě ani nehráli.