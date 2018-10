Tajemství pro Prahu odhaleno! Do největší areny se k válečníkům MMA přidá mistr světa v boxu

A je to venku. Startovní listina večera bojovníků organizace XFN se rozrostla o bývalého českého profesionálního mistra světa v boxu. Návrat do ringu v O2 areně 27. prosince zažije Lukáš Konečný. Marpo, Rytmus, Karlos Vémola. Do mixu MMA a boxu bylo vepsáno další lákadlo pro fanoušky. „Ano, budu mít zápas v 02 v rámci galavečera XFN. Bude tam více zápasů, vím, že to bude velký. Doufám, že přijde hodně lidí,“ potvrdil Sport.cz čtyřicetiletý boxer.

Konečný na přelomu srpna a září oznámil comeback, ale tajil - kdy, kde, s kým. To už neplatí. Tři dny po Štědrém dnu se v duelu na 10 kol a váze do 76 kilo proti němu postaví o třináct let mladší Matúš Babiak ze Slovenska.

„Trochu mě překvapilo, že jsem byl osloven, abych se zúčastnil takové akce, ale těší mě to. Asi by mě neoslovili, pokud bych nikoho nezajímal. Samozřejmě je to spojení MMA, boxu, bude tam Marpo, Rytmus. Pro mě to je trochu neznámá, nevím, jak to bude s lidmi, jestli třeba bude box na konci a oni neodejdou," přemýšlí dopředu Konečný, který už jednou v O2 areně zažil 12 tisíc fanoušků.

Teď by mělo jít ještě o vyšší číslo a rekordní zápis v dějinách českého MMA. „Lidí bude dost, atmosféra bude, ale kdyby 50 procent lidí na můj zápas odešlo, tak by mě to mrzelo," přiznává táta tří dcer, kterého čeká návrat k tvrdému tréninku.

V hlavě má už i nástupovou hudbu a jedno přání, kterým by se rád loučil. Před deseti lety prohrál utkání o titul mistra světa asociace WBO v lehké střední váze. Podlehl obhájci mistrovského pásu Ukrajinci Sergeji Dzinzirukovi v Drážďanech. Tehdy šokoval hudbou, která ho doprovodila k ringu.

Hitem Včelka Mája

„Tam jsem nastupoval na německou verzi Včelky Máji. Ta by lidi asi bavila, tehdy se smáli, zpívali, ale já dám stejně asi přednost klasice. Když slyším melodii, mám v ní emoce," drží se Konečný skupiny AC/DC a písně TNT, což je zkratka pro výbušninu trinitrotoluen.

Když v roce 2012 získal prozatímní titul mistra světa v lehké střední váze organizace WBO a porazil Francouze Salima Larbiho, zvedl dcery v ringu do vzduchu. Po osmi letech by si to rád zopakoval, ale má to oříšek.

„To nebude prdel, teď budou mít všechny tři asi 150 kilo. Předtím byly malý, třeba už taky nebudou chtít. Když je holce patnáct šestnáct, tak už přemýšlí jinak, aby si neříkala, táto, to je trapný, co děláš. Nebudu je přemlouvat, ale rád bych to udělal," přiznává Konečný, který by si rád tak přichystal další dojemnou chvilku ve své kariéře. Tentokrát už patrně poslední.

"Tato akce je projektem mého života. Patnáct tisíc fanoušků bojových sportů otřese O2 arenou v základech a celý český sport se dozví, jak skvělé má tento národ válečníky," věří v úspěch Petr Kareš, promotér XFN.