Opravdu to nejlepší z UFC a Oktagonu můžeme pravidelně vidět na tradičně očíslovaných galavečerech, jejichž hlavním zápasem jsou zpravidla souboje o titul. Obě organizace poté pořádají i další menší akce - UFC má své Fight Nights, Oktagon zase pořádá třeba série Underground.

UFC 262 | 16. května 2021, 4:00 (Houston, USA)

O pás šampiona v lehké váze, který po svém odchodu do důchodu přepustil Khabib Nurmagomedov, se v hlavním zápase UFC 262 porvou Charles Oliveira a Michael Chandler, trojka a čtyřka lehké váhy.

Do akce se znovu dostane také Tony Ferguson, který v prosinci 2020 prohrál právě s Chandlerem, svůj návrat zde plánoval také Nate Diaz, jehož soupeřem by měl být Leon Edwards. Diaz se však zranil a zápas byl přesunut do UFC 263.

Hlavní karta UFC 262 (16.5.2021) Zápas Váhová kategorie Charles Oliveira (Bra.) - Michael Chandler (USA) lehká Tony Ferguson (USA) - Beneil Dariush (USA) lehká Katlyn Chookagianová (USA) - Viviane Araujová (Bra.) muší (Ž) Shane Burgos (USA) - Edson Barboza (Bra.) pérová Matt Schnell (USA) - Rogerio Bontorin (Bra.) bantamová

UFC Fight Night | 23. května 2021, 1:00 (Paiva vs. Dvořák)

V hlavním zápase UFC Fight Night se představí trojka a čtyřka bantamové váhy Rob Font a Cody Garbrandt. Českého fanouška MMA bude však mnohem více zajímat muší zápas mezi Davidem Dvořákem a Raulianem Paivou z Brazílie.

Dvořák má za sebou v UFC už dvě výhry, třetí vítězství by mu v podstatě zajistilo smlouvu na další zápasy.

Hlavní karta UFC Fight Night (23.5.2021) Zápas Váhová kategorie Rob Font (USA) - Cody Garbrandt (USA) bantamová Yan Yiaonan (Čína) - Carla Esparzaová (USA) slámová (Ž) Justin Tafa (Nzl.) - Jared Vanderaa (USA) těžká Felicia Spencerová (Kan.) - Danyelle Wolfová (USA) pérová (Ž) Raulian Paiva (Bra.) - David Dvořák (ČR) muší

OKTAGON 24 | 29. května 2021, 18:00 (Brno)

Velmi těžká obhajoba čeká na konci května šampiona velterové váhy Davida Kozmu, kterého vyzve Brazilec Leandro Silva. Pětatřicetiletý borec má za sebou osm zápasů v UFC a v Oktagonu stále neporaženého Kozmu tak čeká nelehký zápas.

V akci bude také Viktor Pešta, kterého čeká souboj s Italem Nosigliou nebo jednička bantamu Filip Macek. Velkým favoritem svého zápasu bude Matěj Peňáz.

Hlavní karta Oktagon 24 (29.5.2021) Zápas Váhová kategorie David Kozma (ČR) - Leandro Silva (Bra.) velterová Viktor Pešta (ČR) - Riccardo Nosiglia (Ita.) polotěžká Filip Macek (ČR) - Luca Iovine (Ita.) bantamová David Hošek (ČR) - Tarhan Ibragimov (Rus.) střední Matěj Peňáz (ČR) - Branislav Zuzák (Svk.) střední Miroslav Brož (ČR) - Christian Jungwirth (Něm.) velterová

UFC 263 | 13. června 2021, 4:00

Akce UFC 263 nabízí hned dva titulové zápasy. Současný neporažený šampion střední váhy Israel Adesanya, který naposledy neuspěl o váhu výše proti Blachowiczovi, bude odolávat útoku na titul Marvina Vettoriho. Zápas je odvetou bitvu z dubna 2018, kde rozený Nigerijec zvítězil na body.

Ve hře je také titul v muší váze, kde šampiona Figueireda znovu vyzve Mexičan Moreno. Oba se potkali již v březnu 2020, zápas skončil remízou a Brazilec tak zůstal šampionem.



Hlavní karta UFC 263 (13.6.2021) Zápas Váhová kategorie Israel Adesanya (Nig.) - Marvin Vettori (Ita.) střední Deiveson Figueiredo (Bra.) - Brandon Moreno (Mex.) muší Leon Edwards (Brit.) - Nate Diaz (USA) velterová Demian Maia (Bra.) - Belal Muhammad (USA) velterová Paul Craig (Brit.) - Jamahal Hill (USA) polotěžká

UFC Fight Night | 20. června 2021, 0:00 (Nevada, USA)

Hlavním zápasem bude 19. června mezi "Korejskou zombie" Chan Sung Jungem a Danem Ige. Sung Jung má za sebou třeba i neúspěšný zápas o titul váhy, nyní mu patří čtvrtá příčka žebříčku.

Další zápasy karty zatím nebyly oznámeny.

Hlavní karta UFC Fight Night (20.6.2021) Zápas Váhová kategorie Chan Sung Jung (Kor.) - Dan Ige (USA) pérová

UFC Fight Night | 26. června 2021, 23:00 (Nevada, USA)

Hlavním zápasem večera je těžkotonážní souboj čtyřky a pětky těžké váhy. Gane je bývalým šampionem kanadské organizace TKO, v UFC má za sebou zatím pět vítězných zápasů. Ruský obr Volkov v minulosti opanoval organizace Bellator a M-1, kde mimochodem v červnu 2016 obhajoval titul proti Attilu Véghovi.

Další zápasy hlavní karty zatím nebyly oznámeny.

Hlavní karta UFC Fight Night (26.6.2021) Zápas Váhová kategorie Ciryl Gane (Fra.) - Alexander Volkov (Rus.) těžká

UFC 264 | 11. července 2021, 4:00 (Las Vegas, USA)

Očekávané uzavření trilogie je konečně tady. Momentální bilance Poiriera a legendárního McGregora je vyrovnaná, oba mají po jedné výhře a tak se třetí duel dal očekávat.

Další zápasy karty zatím nebyly oznámeny.

Hlavní karta UFC 264 (26.6.2021) Zápas Váhová kategorie Dustin Poirier (USA) - Conor McGregor (Ir.) lehká Gilbert Burns (Bra.) - Stephen Thompson (USA) velterová

Přehled akcí je pravidelně aktualizován.