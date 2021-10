Usyk nebo Fury? Klidně mi je přiveďte oba, hlásí dvoumetrový bijec

Před necelým měsícem se uskutečnil jeden z největších boxerských zápasů všech dob. Na fotbalovém stadionu Tottenhamu Hotspur a před zraky více než 67 tisíc fanoušků, si to o titul mistra světa těžké váhy organizace WBA rozdali Oleksandr Usyk a Anthony Joshua. Odvetný zápas obou borců je v plánu v příštím roce a už nyní se nahlas začíná spekulovat o dalším vyzývateli.

Vzhledem k tomu, že organizace WBA bude rozhodovat o povinném vyzývateli, nebylo by překvapivé, kdyby se s vítězem odvetného zápasu utkal finský boxer Robert Helenius. Ten má za sebou dva zápasy proti Adamu Kownackému z Polska a oba se mu povedlo vyhrát. Jeho celková bilance tak činí jednatřicet výher a tři porážky.

„Ve WBA už není zasloužilého vyzývatele. Charr, Bryan, Dubois si to zaslouží víc? Myslím, že ne. Uděláme, co je nutné, abychom Robertovi zajistili oprávněnou pozici v následujícím titulovém duelu. Respektujeme prezidenta (Gilbert Mendoza) a organizaci WBA a myslíme si, že nakonec udělají správnou věc a Roberta nasadí jako dalšího soupeře pro vítěze duelu Usyk vs. Joshua," reagoval zápasníkův manažer Markus Sundman.

„Jsem spokojený se svým výkonem proti Adamovi. Vím ale, že můžu být ještě lepší. Myslím, že jsem ve svém posledním zápase ukázal, že když budu zdravý, dokážu porazit kohokoliv a jsem jednou z nejlepších těžkých vah na světě," nechal se slyšet Helenius, který oba předchozí zápasy ukončil před limitem.

Adam Kownacki (vlevo) a Robert Helenius při prvním vzájemném souboji.

Michael Owens/Getty Images

„V tuto chvíli jsem natolik motivovaný, že nemám pocit, že by mě mohl někdo porazit. Usyk nebo Fury, klidně mi je přiveďte oba. S velkým potěšením se jim postavím v jejich rodných zemích," reagoval troufale Helenius.

Jeho poslední dva zápasy se přitom uskutečnily ve Spojených státech amerických, přesněji v Las Vegas a Brooklynu. Pro Heleniuse ale cestování není žádný problém.

„Jak jsem ukázal ve svých posledních dvou duelech, cestování pro mě není žádný problém. Ale upřímně řečeno, zápasení v Evropě je pro mě výhodnější než v USA. U nás ve Finsku by to bylo velkolepé. Můžu prozradit jednu věc. Stanu se mistrem světa v těžké váze pro svou rodinu, zemi a sebe," dodal finský bijec, který se narodil ve švédském Stockholmu.