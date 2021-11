Blíží se nejlepší souboj ženského MMA? Pudilová se na odvetu připravuje v tělocvičně Conora McGregora

„Chtěla jsem zápasit a byla mi nabídnuta Marta. Důvod, proč s ní chci zápasit, není žádná odveta. Ten zápas už byl, tam je jasno. Chci ale zápasit a ona byla ochotna se mnou do toho jít. Beru to jako nový zápas, který potřebuji vyhrát," nechala se slyšet česká zápasnice.

Bývalá zápasnice slavné organizace UFC ovšem v posledním duelu prohrála, na body totiž nestačila na Brazilku Talitu Bernardovou.

Lucie Pudilová neměla na Štvanici svůj den. Nestačila na Brazilku Bernardovou.

Oktagon TV

„Nepočítala jsem, že mě někdo dokáže takhle naházet a na zemi dlouho udržet. Byla to moje chyba, nepočítala jsem s tím, že jí to bude vycházet."

Pudilová tak po tomto neúspěchu zařadila do přípravy na nadcházející zápas velkou změnu. Připravuje se totiž v irském gymu SBG, který proslavil ten nejpovolanější, Conor McGregor.

„Věděla jsem, že potřebuji změnu. V posledním zápase mi všechny věci úplně nesedly. Rozhodla jsem se proto trénovat v Irsku, kde v SBG gymu bydlím. Je to takové splnění snu, že můžu bydlet v tělocvičně. Trénuje mě John Kavanagh, který trénuje také Conora McGregora," vysvětlila Pudilová v medailonku.

"Už je to několik měsíců a myslím si, že si docela rozumíme. Nehraje si, myslí to vážně a tvrdě dře. Byla už i v UFC, takže není žádný začátečník," odpověděl Kavanagh, který v minulosti rovněž zápasil.

Podruhé během jediného roku se utká s polskou krví v podobě Marty Waliczekové. Ta má po porážce z prvního zápasu o motivaci postaráno.

„Vím, že jsem byla lepší. Byla jsem silnější. Vím, že jsem vyhrála, proto jsem měla ruku nahoře. Byla jsem velmi naštvaná, jak na rozhodčí, tak i na celou situaci, ale ne na Lucii," odpověděla zklamaně Waliczeková.

„Moc nás souboj s Lucií Pudilovou zajímal, protože takový souboj může Martě pomoct posunout se o hodně výš v žebříčku. Pokud Lucie přijde stejně nastavená jako Marta, tak můžeme očekávat, že to bude jeden z nejlepších letošních soubojů ženského MMA," nechal se slyšet trenér polské zápasnice Damian Herczyk.

Lucie Pudilová (vlevo) v prvním souboji proti Martě Waliczekové

Oktagon MMA

Také Waliczeková udělala v přípravě jednu změnu. Zařadila totiž trenéra, který je zodpovědný za její motorickou přípravu, což by jí mělo přinést více rychlosti a dynamiky.

„Pokud chci být nejlepší, musím ty nejlepší nejdřív porazit. Lucie by se mě měla bát. Zlepšila jsem se ve všem, co budu v OKTAGONu potřebovat. Vidím jen jedinou možnost, a to je ukončit tenhle zápas před limitem a vyhrát," dodala Waliczeková.