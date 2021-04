Rituály MMA bojovníků. Co dělají před vstupem do klece Dvořák nebo Procházka?

Velká část sportovců má svůj předzápasový rituál. Pomáhá jim v soustředění na co nejlepší výkon. Mnozí fotbalisté před vstupem na hrací plochu pohladí trávník a někteří se i pokřižují. Novozélandské ragbyové mužstvo si bez legendárního tance haka svůj zápas nedovede ani představit. Jaké rituály ale mají před vstupem do klece čeští MMA bojovníci?

Desítky tisíc diváků v obří hale v nekoronavirové době a další tisíce přilepených u televizních obrazovek. Ostrá světla a křik moderátora, který oznamuje příchod zápasníků zvolna mířících do připraveného oktagonu. Už to je samo o sobě pořádný nápor na psychiku, zejména u méně zkušených bojovníků. Pravidelně prováděná činnost – rituál – může psychické napětí snížit.

Podle sportovního psychologa Václava Petráše je rituál jakousi mentální obdobou rozcvičky, a jde tedy o velice užitečný nástroj k tomu, aby se sportovec dostal před výkonem do svého optimálního nastavení. „Jde navíc o konkrétní plán, na jehož provedení se může soustředit a který má pod svou kontrolou, což samo o sobě pomáhá s případnými nervózními myšlenkami a nejistotou," říká Václav Petráš, který se mentální přípravou sportovců zabývá deset let.

Rituály jsou buď pověrčivé (před výkonem desetkrát zaklepat na dveře před odchodem ze šatny a podobně), nebo racionální, mezi něž patří různá dechová cvičení, vizualizace prvních vteřin zápasu či třeba čtení lístku, na kterém má sportovec napsáno několik klíčových aspektů svého dobrého výkonu.

„Mít konkrétní nástroje, jak pracovat před výkonem se svou psychikou je klíčovou složkou konzistentní výkonnosti," říká Petráš, který se u svých svěřenců snaží o to, aby neměli čistě pověrčivé rituály. „Nemožnost je vykonat je pak pro sportovce značně stresující," dodává uznávaný sportovní psycholog.

Trenér a zápasník Daniel Barták ze slavné Penta gym Praha si všímá, že rozcvička před zápasem je u jeho svěřenců stejná jako při tréninku a má řád, který se nemění. „Rádi chodí do klece ještě před samotným duelem, aby si ji osahali a nasáli atmosféru. Důležitá je i nástupová hudba. Někdo ji mění, ale když jsem zápasil já, chodil jsem do klece pořád na tu samou skladbu," vysvětluje Barták, dvojnásobný český mistr Vale Tudo a mistr Evropy v BJJ.

Pokřižování nebo stále stejná nástupová hudba

David Dvořák, který od března 2020 zápasí v rámci nejprestižnější organizace UFC, nemá žádný rituál. Pouze má už roky stejnou předzápasovou hudbu. „Už 7 let nastupuju do zápasu na stejnou hudbu Brother Dege - To old to die young. Bez ní si nástup neumím představit," říká osmadvacetiletý bojovník.

Naopak je to u dalšího českého MMA zápasníka Filipa Macka. „Před každým zápasem si vařím dýňové rizoto a jím ho až do vážení před zápasem," uvádí rodák z Mladé Boleslavi.

„Druhým rituálem je, že pár dnů před zápasem běžím ze svého domova na tři kilometry vzdálený Karlův most. Uprostřed něho je mřížka s reliéfem patrona české země Jana Nepomuckého. Na mřížku pokládám ruku a přeji si vítězství," nastiňuje svůj zvyk Macek, jenž je považován za českou bantamovou jedničku.

Jiří Procházka už ladí formu ve Vegas. Co se děje před zápasem s Reyesem?

„Vždy než odjedu do boje, tak se osobně rozloučím se svými blízkými a přáteli," říká zápasník polotěžké váhy Jiří Procházka, který se před vstupem do klece vždy pokřižuje. Procházka nastoupí první květnový den v Las Vegas proti Dominicku Reyesovi. Prestižní organizace UFC tento zápas vybrala jako hlavní duel večera. V přímém přenosu jej čeští diváci mohou vidět na stanici Premier Sport, kterou nabízejí operátoři Telly, O2 TV a T-Mobile.

„Obecně se spíše snažím od rituálů oprostit, abych na nich nebyl závislý. Když mám pocit, že je nějaký rituál třeba udělat v danou chvíli, tak to udělám. V tomto ohledu se spíše nechávám vést," dodává bojovník zápasící pod organizací UFC Jiří Procházka.