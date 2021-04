Den před turnajem OKTAGON 23 bylo na programu tradiční předzápasové vážení. Všichni bojovníci splnili váhový limit, a tak se v sobotu diváci mohou těšit na třináct nabitých duelů. Pozadu při páteční váze nezůstal Václav Mikulášek, který si pro soupeře připravil překvapení v podobě balíčku bonbonů. Novinku, kterou organizace představí, je kulatá klec. Pětitunový kolos se do brněnské pevnosti převážel na čtyřech nákladních autech a dohromady ho dávali šest hodin.

Už to vypadlo, že předzápasové vážení žádné větší vzrušení nenabídne. Možná bojovnice váhy do 52,2 kg Ewelina Wozniaková a Elizabeth Rodriguesová byly na staredownu aktivnější než ostatní, pak přišli na řadu zápasníci střední váhy. Thomasi Robertsenovi se postavil Václav Mikulášek.

Baba Jaga nezklamal a připravil na vážení pro svého soupeře, který má před sebou pravděpodobně poslední zápas v kleci, malý dárek. „Tyhle věci jdou spontánně. Soupeři jsem říkal, že jsem rád, že se mnou jde poslední zápas, a že si ho vážím jako dobrého fightera. Kdo nemá rád gumové medvídky?" ptal se Mikulášek moderátora Olivera Sáluse.

Zlatým hřebem turnaje OKTAGON 23 bude souboj české ikony MMA s italským barbarem. Petr Kníže zahajuje svou pouť za ziskem titulového pásu v české organizaci, Andrea Fusi ale nebude jednoduchou prověrkou. Má totiž za sebou dvě představení v prestižní americké organizaci Bellator.

„Petr Kníže je tvrďák, kterého pozoruji celou dobu, co sleduji MMA. Nyní se konečně postaví na půdu organizace OKTAGON MMA. Působí na mě, že je stále v plné formě. Myslím si, že má šanci dojít k titulu ve velterové váze," uvedl jeden z promotérů Pavol Neruda, který si pochvaloval nabitou velterovou divizi, což potvrzuje další zápas na hlavní kartě, v němž se utkají Polák Robert Bryczek a Kaik Brito z Brazílie.

Nejkrásnější turnaj roku potvrzen. Štvanice zažije další OKTAGON

24. července se uskuteční na oblíbené Štvanici další venkovní turnaj organizace OKTAGON, který naváže na tradici turnajů na pražském ostrově. „Být fanouškem, tak tenhle turnaj bych si rozhodně nechtěl nechat ujít," navnadil diváky promotér Ondřej Novotný.

„Na Štvanici poměrně často chodím, tak se tam na to pořád dívám. V situaci, jaká je, jsme se rozhodli jít do risku. Všichni organizátoři velkých festivalů museli své události zrušit. Jak jsme zvyklí, tak jdeme proti proudu. Chceme udělat radost fanouškům, kteří jako my Štvanici milují. Zase si tam ten festival postavit," uvedla hlavní tvář domácí organizace.

Právě Novotný musel vymyslet systém, jak se budou vstupenky na OKTAGON 26 vzhledem k vládním opatřením prodávat. „Každý ze sektorů bude mít procentuální obsazenost. Když si fanoušek koupí vstupenku, tak bude ihned vědět, v jakém procentu se nachází. Poslední týden před červencovým turnajem budeme situaci sledovat. Věříme, že budeme mít moct stoprocentní kapacitu," říká jeden z hlavních promotérů, který dodal informaci, že pokud určitou kapacitu nebude umožněno naplnit, dotyčným divákům se vrátí jejich peníze.