UFC bojovník Procházka sleduje českým tým na EURU. Věřím v prvenství!

Evropský fotbalový šampionát vrcholí! Široká veřejnost sleduje dění na mezinárodním poli. Mezi ně patří i zápasník MMA Jiří Procházka. Také jeden z nejlepších tuzemských bojovníků sleduje cestu českého týmu. Soubor trenéra Jaroslava Šilhavého se dostal přes silné Nizozemsko už do čtvrtfinále. „Je to mnohem větší požitek, než to bývalo v posledních letech,“ naráží Procházka na kvalitní počínání fotbalistů s lvíčkem na hrudi.